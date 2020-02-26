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الجارديان: مفاوضات علاقة بريطانيا المستقبلية مع أوروبا ستكون حادة وصعبة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:26 م
الجارديان: مفاوضات علاقة بريطانيا المستقبلية مع أوروبا ستكون حادة وصعبة ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المفاوضات حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في طريقها لبداية حادة بعد أن بدا ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبى وكأنه يسخر من المتحدث باسم بوريس جونسون، وأشار إلى أن وزير أيرلندا الشمالية الجديد لم يفهم اتفاق الانسحاب.

 

وقال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، إنه يتوقع أن تكون المحادثات، التي تبدأ يوم الاثنين، "صعبة للغاية" لكنه أعلن أن بروكسل "جاهزة" فى أعقاب التوقيع الرسمى من قبل وزراء الاتحاد الأوروبي على تعليماتهم لكبير مفاوضيهم.

 

وأضاف بارنييه، فى مؤتمر صحفى، أن تنفيذ المملكة المتحدة لاتفاقية تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا كان شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تجاري.

 

وكان براندون لويس، وزير أيرلندا الشمالية، ادعى في نهاية الأسبوع أنه لن يكون هناك حدود من أي نوع في البحر الأيرلندي ووعد بالتجارة "غير المقيدة" بعد أن تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في نهاية العام.

 

وقال بارنييه: "أعتقد أن هناك أسباب تجعلنا نظل متيقظين لأن الوزير البريطاني المسؤول عن أيرلندا الشمالية توصل إلى بعض التصريحات المدهشة للغاية" ، مشيرًا إلى الحاجة إلى إقامة بنية تحتية لإجراء الفحوصات الضرورية على البضائع،"أود أن يستغرق بعض الوقت لقراءة اتفاقية الانسحاب بشيء من التفصيل ، وسوف يرى أن كلا الطرفين قد تم الالتزام بهما لحل ما أسميه تربيع الدائرة".

 

 

واتفق الجانبان في اتفاقية الانسحاب - وهي معاهدة دولية - على تطبيق قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى لتجنب الحاجة إلى حدود صلبة مع جمهورية أيرلندا.

 

أثار بارنييه أيضًا مع الصحفيين تعليقات أدلى بها المتحدث باسم داوننج ستريت يوم الثلاثاء، والتي زعم فيها أن هدف المملكة المتحدة في المفاوضات كان ضمان الاستقلال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي. تحدث كبير مفاوضي جونسون، ديفيد فروست، في الأيام الأخيرة عن أهمية المملكة المتحدة باعتبارها "متساوية في السيادة" كونها غير مرتبطة بمعايير الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق تجارة حرة.

 

وقال بارنييه، إن الاتحاد الأوروبي لا يسعى للاحتفاظ بأي تعليق على المملكة المتحدة ولكن رئيس الوزراء قد التزم بالفعل بالحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي "قبل أقل من ستة أشهر".

 

وأضاف بارنييه: "قال المتحدث باسم جونسون إن الهدف الرئيسي للمملكة المتحدة في هذه المفاوضات هو ضمان حصولنا على الاستقلال الاقتصادي والسياسي للمملكة المتحدة في 1 يناير من هذا العام ، لكن ، هذا ليس صحيحًا"، متابعا "لا يلزم التفاوض بشأن الاستقلال الاقتصادي والسياسي للمملكة المتحدة بشأن ما تم إنجازه، لقد تحقق، وهذا ما حققه الاتحاد الأوروبي. كانت إرادة المملكة المتحدة وغادروا".


ميشيل بارنييه

خلاف بريطاني اوروبى

بوريس جونسون

اتفاق تجارى بريطاني

بريكست

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