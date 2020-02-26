رويترز

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصدر بالحكومة قوله إن رجلا في الثمانينات من العمر توفي في طوكيو اليوم الأربعاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن هذه ثالث حالة وفاة باليابان بسبب الفيروس باستثناء من كانوا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

كما أعلن مسئولو الصحة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 89 حالة، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس في هونج كونج، بينها حالتان ضمن ركاب السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قِبل السلطات اليابانية في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت السلطات فى هونج كونج، أعلنت أمس الثلاثاء، تمديد تعليق الدراسة بالمدارس حتى 19 أبريل القادم، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذى تسبب حتى الآن فى وفاة شخصين بالبلاد، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن هذا الإعلان جاء بعد تسجيل حالتى إصابة جديدتين بالفيروس، ليبلغ إجمالى عدد المصابين فى البلاد 81 حالة، موضحة أن الحالتين الجديدتين لرجل وسيدة يبلغان من العمر 57 عاما، وقد عادا مؤخرا من اليابان، حيث كانا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التى خضعت للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين.