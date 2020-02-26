افتتاح المؤتمر السنوى لأمراض الجهاز الهضمى والكبد بأسوان.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، فعاليات افتتاح المؤتمر السنوى الرابع لطب المناطق الحارة وأمراض الجهاز الهضمى والكبد، والذى تنظمه جامعة أسوان، بحضور الدكتور إيهاب فوزى رئيس المؤتمر، والدكتور جمال الدين عصمت الرئيس الشرفى للمؤتمر، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبمشاركة كوكبة متميزة من الأساتذة والاستشاريين وكبار الأطباء بالجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.

ونقل الدكتور أحمد شعبان تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مرحباً باحتضان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لفعاليات هذا المؤتمر الدولى الكبير، والذى يعكس مكانة أسوان السياحية والعلمية كمقصد هام لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور أحمد شعبان أنه فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة بدعم من وزارة الصحة وبالتعاون مع جامعة أسوان، فإن مستشفيات الحميات على مستوى المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة، سواء على الجانب الإنشائى أو الطبى بأسوان، ومنها مستشفى حميات أسوان والتى تضم أكبر مركز لعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأورام للأطفال، وهو الأول من نوعه على مستوى صعيد مصر ، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع تطوير 11 مستشفى و 125 وحدة صحية ضمن المشروع القومى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيتم إطلاقها فى الأول من يوليو القادم بتكلفة إجمالية 8,5 مليار جنيه لدعم وتطوير الإنشاءات والمعدات والتجهيزات الطبية .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب فوزى بأن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة ثلاثة أيام ويهدف إلى بحث ومناقشة كل ما هو جديد فى مجال أمراض الجهاز الهضمى والكبد، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين الاستشارين والمتخصصين المشاركين بالمؤتمر وخاصة من الكوادر الطبية الشابة.

واختتمت الفعاليات الافتتاحية للمؤتمر بقيام نائب المحافظ بتبادل الدروع وتكريم عدد من الأطباء والكوادر العلمية والطبية المتميزة.



مؤتمر أمراض الجهاز الهضمى بأسوان



مؤتمر أمراض الجهاز الهضمى بأسوان



مؤتمر أمراض الجهاز الهضمى بأسوان



مؤتمر أمراض الجهاز الهضمى بأسوان