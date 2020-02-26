موسكو(أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الأربعاء، اعتقال مراهقين اثنين بمدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولجا، حيث كانا يعدان لمذبحة بإحدى المؤسسات التعليمية باستخدام الأسلحة النارية والمواد الحارقة، وقال الجهاز الفيدرالي، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - إن قوات الأمن اعتقلت المراهقين (مواليد عام 2005) واللذان كانا يختبئان في إحد المخابىء المهجورة، وهما عضوان في جماعة بشبكة الإنترنت تروج لفكرة القتل الجماعي، واعترفا بالتخطيط لقتل نحو 40 شخصا.

وتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل هذه القضية المتعلقة بالتآمر لتنفيذ جريمة قتل جماعي.

يذكر أن أجهزة الأمن الروسية، نجحت الخميس الماضى، فى إلقاء القبض على خلية من المتطرفين من تنظيم "التكفير والهجرة" (المحظور فى روسيا) بمدينة (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان.

وأكدت إدارة جهاز الأمن الفيدرالى فى جمهورية تتارستان أنها نفذت عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية "لوقف نشاط مجموعة جهادية كان يخطط أعضاؤها لتنفيذ جرائم خطيرة، بما فى ذلك البحث عن أموال للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد جهاز الأمن أنه تم جمع معلومات حول قيام المشتبه بهم بتشكيل خلايا محظورة لجماعة "التكفير والهجرة"، وكانت تتضمن مواطنين روس وأوكرانيين .

وأشار جهاز الأمن الفيدرالى إلى أنه تم اعتقال زعيم المتطرفين واثنين من الأعضاء النشطين وتم تفتيش 4 منازل وعثر على كتب ذات محتوى متطرف و5 أسلحة باردة وصادم كهربائى ومعدات إلكترونية.