اجتماع تنفيذى لمواجهة التصحر بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان سيرها فى كل إجراءات محاربة التصحر بإقامة عدد من المشروعات الاقتصادية في المناطق المتصحرة أو المعرضة للتصحر والعمل على رفع مستوى دخل الأسر فيها. جاء ذلك في الاجتماع الذى عقده العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة بحضور ومديرى مديريات والتضامن الاجتماعى، والزراعة، والرى، والتعمير، والمجلس القومى للسكان وادارة بناء وتنمية القرية بهدف تحديد الأماكن المتصحرة أو المعرضة للتصحر، وبحث اقامة المشروعات الاقتصادية للأهالى.

وأكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة تحديد تلك الأماكن والمشروعات المقرر إقامتها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى من مشروعات زراعية لزيادة دخل الأسر المقيمة في تلك المناطق من حفر آبار لتوفير المياه اللازمة وإقامة مشروعات إنتاجية زراعية وداجنة للأسرة أو أى مشروعات إنتاجية أخرى، بهدف زيادة دخلها وأى مشروعات ذات هدف تنموى.

كما أكد على ضرورة تحديد مدى الاستفادة من تلك المشروعات في المناطق المحددة لامكان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويلها .. مع تحديد المشروعات المناسبة لكل منطقة .

كذلك تحديد مدى الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في التنمية الزراعية واختيار المناطق الصالحة للزراعة ومدى توافر المياه اللازمة للرى بها .. مع تحديد نوع التربة لامكان الاستفادة منها في زراعة أنواع المحاصيل التى تجود زراعتها في تلك المناطق ومدى الاستفادة منها في اقامة المشروعات الانتاجية الأخرى ، واختيار الحرف المناسبة لطبيعة كل منطقة مع استفادة الأهالى منها .