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إدارة الأزمات والكوارث بالوادى الجديد تحقق 100٪ فى تقييم النظام الوطنى للطوارئ

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:33 م
إدارة الأزمات والكوارث بالوادى الجديد تحقق 100٪ فى تقييم النظام الوطنى للطوارئ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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حققت إدارة الأزمات والكوارث بالوادى الجديد، أداء متميزا فى تقييم أداء الإدارات على مستوى الجمهورية، وفقا للتقرير الصادر من وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن، وأكدت المهندسة منى خليفة مدير الإدارة أن مركز العمليات حصل على نسبة 100٪ بالمتابعة والانتظام وكفاءة الأداء وفقا لتقييم النظام الوطنى للطوارئ التابع لمجلس الوزراء، وذلك للمرة الخامسة على التوالى حيث تختص الإدارة برصد جميع الحوادث والأحداث المختلفة وتسجيلها وتحديد طرق التعامل مع الحالات الطارئة منها، وذلك لضمان سهولة إدارة الاحداث لتقليل الخسائر وأيضا الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.

وكانت محافظة الوادى الجديد، بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط، أعلنت رفع حالة الطوارئ والاستعداد فى غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع عدم استقرار حالة الطقس، حيث جرى متابعة جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة فى الثلاث مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبا لسقوط أمطار أو سيول.

ووجه الزملوط بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى والتحرك فى حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس فى المحافظات الأخرى.

وفى سياق آخر كانت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت أمس الثلاثاء عن الموافقة على إقامة مدافن بيئية متطورة للمخلفات بمركزى بلاط وباريس فى موازنة العام المالى الجديد 2020/2021م، والتى سيبدأ العمل بها فى شهر يوليو المقبل وعقب توفير الاعتمادات المالية إقامة مدفن صحى بيئى متطور بحيث عقب الانتهاء من دفن المخلفات به، على هيئة طبقات متراكبة، سيتحول إلى حديقة عامة ومسطح أخضر، وغابات شجرية، مع تركيب شبكة غاز ميثان، أعلى المدفن، من خلال الغاز الناتج من تحلل المخلفات، ليجرى استغلاله فى إنارة وتوفير الطاقة للمسطح الأخضر والحديقة العامة.

وقال محمد رجب مدير الإدارة، أنه على التوازى سيجرى خلال الفترة المقبلة، البدء فى تنفيذ 3 مدافن أخرى، بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، مع وحدتى ونقاط فرز فى مركزى الفرافرة وباريس، بحيث تكون هناك منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات فى المحافظة، وبهذا تكون الوادى الجديد، هى المحافظة الاولى على مستوى الجمهورية التى يجرى تغطية جميع مراكزها بالمدافن الصحية البيئة المتطورة.

 


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