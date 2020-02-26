أهم الأطباء المعالجين للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال فترة رئاسته وحتى وفاته

كتب بيتر إبراهيم

توفى أمس الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسنى مبارك" عن عمر يناهز 91 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان والرجفان الأذينى للقلب وقام بمتابعته خلال مرضه العديد من أشهر الأطباء في مصر والعالم.

وفى هذا السياق، سوف نتناول السيرة الذاتية وأهم المعلومات عن الأطباء الذين رافقوا علاج الرئيس الأسبق وقاموا بمتابعة حالته من بداية فترة رئاسته وحتى وفاته، وتشمل:

الأستاذ الدكتور حمدى السيد

حصل الدكتور حمدى السيد على رئاسة نقابة الأطباء لأربع دورات متتالية وكان عضو مجلس الشعب المصري عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية بنجاح.

وتخرج من كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب وهو الآن أستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الاساتذة.

الأستاذ الدكتور محمد عطية

طبيب القلب الشهير، الأستاذ الجامعى المرموق ورئيس واحدة من أكبر شركات الأدوية فى «مصر» لسنوات طويلة، ولكن أهميته تنبع من زاوية أخرى، فهو يحمل درجة «وزير» برئاسة الجمهورية المصرية، فقد تعامل ذلك العالم الكبير مع رؤساء "مصر" الثلاثة عبدالناصر والسادات ومبارك كطبيب للقلب ورافق الأخيرين فى جولاتهما الخارجية.

وقد رحل الدكتور «محمد عطية» عن عالمنا عام 2013، وحمل معه إلى قبره خزينة الأسرار التى يعرفها والأحداث التى كان شاهداً عليها والشخصيات التى تعامل معها، وسوف يظل علامة مضيئة فى تاريخ أمراض القلب داخل المدرسة الطبية المصرية.

الأستاذ الدكتور ياسر عبد القادر

الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، وكان من الأطباء المقربين للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورافقه في علاجه حتى وفاته أمس.

وقال "عبد القادر" في تصريحات صحفية، أن "مبارك" أُصيب في السابق بمرض سرطان الأثنى عشر، مضيفًا أنه أجرى عملية جراحية ناجحة في ألمانيا في مارس 2010.

وظل طبيب الأورام يتحدث عن علاج السرطان بالذهب ونتائج الأبحاث والتجارب الأخيرة ومدى فاعلية هذا العلاج في الفترة الأخيرة.