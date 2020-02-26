أمريكا تحذر من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا بسبب فيروس كورونا

واشنطن (رويترز)

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تحذيرات من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا محذرة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أو عراقيل مرتبطة بجهود السيطرة على انتشار المرض.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين على توخى الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا، وقالت إن على الموجودين فى إيران أيضا أن يكونوا حذرين. ويكافح البلدان تفشى فيروس كورونا.

وهناك تحذير أمريكى بالفعل يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال، وفى تحذيرها المتعلق بمنغوليا، حثت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على إعادة التفكير فى الزيارة بسبب "قيود على السفر والنقل" مفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا فى جارتها الصين.