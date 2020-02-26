أستاذ اقتصاد تركى: البطالة ستزيد وأنقرة تعيش كآبة اجتماعية

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن أستاذ الاقتصاد التركى، الدكتور كوركوت بوراتاف، أكد أنه لا يمكن أخذ هدف النمو البالغ 5 % لمدة 3 سنوات على محمل الجد، ولا يمكن أن يُطلق عليه هدف من الأساس، موضحا أنه لا يمكن حل المشكلات عن طريق أهداف أنيقة المظهر، بدعوى رفع الروح المعنوية، حيث إن تركيا بداخلها كآبة اجتماعية، وأنها ستعاني من البطالة لعامين آخرين.

وأشار أستاذ الاقتصاد التركى، إلى أن معدلات التوظيف، التي هي المؤشر الرئيسي للنمو، متراجعة حتى شهر نوفمبر، وأن ادعاء النمو الاقتصادي يتطلب ظروفًا استثنائية، متابعا: يمكننا مناقشة ذلك مع معهد الإحصاء التركي، ونعترض على إدارة معهد الإحصاء التركى فى حسابات أرقام النمو، لكن دعونا من ذلك، ومنذ عام 2020 وما بعدها اقترح أحدهم أن النمو 5 %، كما لو أنه يريد أن يقترح رقمًا أنيقًا. ويقترح أن يكون النمو 5 % على مدار 3 سنوات، لا يمكننا أن نأخذ هذا الرقم على محمل الجد.

وتابع أستاذ الاقتصاد التركى: لا يمكن عمل اقتراح كهذا، ولا يمكننا أبدًا التخطيط لهذا. لا يمكننا حتى أن نتخذه كهدف، لافتا إلى أن النمو يجب أن يكون له نموذج يعتمد على التخطيط لكى نتخذه كهدف.

وفى وقت سابق ذكر، موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن كمال أوغلو، وجه العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلا إنه يجب أن يكون المحور الأساسي لسياستنا الخارجية هو السلام. وعندما أنتقد التدخل في سوريا، أتلقى ردود أفعال كثيرة، فلقد أنفقنا 40 مليار دولار، ويوجد 6 مليون و300 ألف سوري، وهذا هو الرقم الرسمي، لكن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير.. أنا أقول نفس الشيء، ستلتقي بشار الأسد في سوريا، وستطرح الأوضاع على الطاولة.

وأشار زعيم المعارضة التركية، إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في ليبيا خاطئة، متابعا: لقد قلت أفكاري أيضًا في موضوع ليبيا، وأن إرسال الجنود خطأ، فالقوات المسيطرة لا تمسك النار بيدها، ولكنها تستخدم كملقط، وغضبوا على الأسد، واستخدمونا كملقط، والآن يريدوننا أن نمسك النار في ليبيا، فالأمم المتحدة لديها قوات حفظ السلام، ولم يكن أحد عدو لتركيا، وكان لكلمتنا وزنها في المنطقة، لكن الآن أصبحنا طرفًا. قلت ليكن هناك قوات حفظ السلام. غضبوا مني. وقالوا إن الأمم المتحدة لا تعرف حفتر. تعرفه أم لا، أنت ادعوه.