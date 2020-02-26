أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى استعدادات الأهلى والزمالك لمباراتي دورى أبطال أفريقيا، وحالة الأرصاد غدا الخميس.

جنازة عسكرية رسمية.. تشييع جثمان مبارك إلى مثواه الأخير.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة.. وحضور رئيس مجلس النواب ومصطفى مدبولى ووزراء حاليين وسابقين وأعضاء بالبرلمان.. واحتشاد المئات من مُحبيه أمام مسجد المشير

شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم 6 نوفمبر الماضى.

شاهد.. لحظة مصافحة الرئيس السيسى لجمال وعلاء مبارك فى واجب عزاء والدهما

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمنطقة المراسم بمسجد المشير طنطاوى، كما صافح الرئيس السيسي جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق مقدما واجب العزاء.





أحمد عز وزكريا عزمى وفتحى سرور وشفيق وأحمد نظيف يشاركون فى جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. المواطنون يلتقطون الصور مع الشخصيات العامة.. ويسرا وإلهام شاهين تنهاران بالبكاء.. والأهالى لفريد الديب:"باشا مصر"..صور

فى عدة مشاهد توثق جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظهر العديد من رموز ما قبل 2010، ومن بينهم رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، ورؤساء مجلس الوزراء السابقين أحمد نظيف، وأحمد شفيق، وكذلك الدكتور سيد مشعل، وزير الانتاج الحربى السابق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والعديد من الشخصيات والإعلاميين منهم الإعلامى وائل اﻻبراشى.

خالد صلاح عبر تويتر: مشهد وداع مبارك يؤكد أن مصر دولة متحضرة وعريقة ومخلصة

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع" أن مشهد الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، يؤكد تحضر مصر وعراقتها.

"التعليم" تعلن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. الاختبارات تبدأ 7 يونيو باللغة العربية والدين وتنتهى 4 يوليو بالجبر والهندسة الفراغية.. الوزارة تمنح الطلاب إجازة 30 يونيو.. وتناقش المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقترحات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث أكدت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 7 يونيو المقبل بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وتنتهى الامتحانات يوم 4 يوليو المقبل بامتحان الرياضيات البحتة للشعبة العلمية الجبر والهندسة الفراغية.

أبرز 9 قرارات للحكومة اليوم.. التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى 15 سنة.. وشراء احتياجات الوقاية من كورونا.. وتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

الحكومة تتقدم بتعديلات جديدة على "الضريبة العقارية".. المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المصانع.. ونص جديد لإعفاء بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.. وبرلمانى يطالب بالمرونة فى التطبيق

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويقضى مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.





دار الإفتاء: لا يجوز للزوجة الخروج من المنزل إلا بإذن زوجها.. فيديو

"هل لابد من استئذان الزوج قبل الخروج؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الالكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان للمطالبة بتعويض 25 مليون جنيه لـ 4 مارس

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 10 حالات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فى إسبانيا إلى 10 حالات، وقال مستشار الصحة فى مدريد، إنريك رويز إسكوديرو، إنه تم نقل الحالات إلى مستشفى كارلوس الثالث، مشيرا إلى أن أول ثلاث حالات تم اكتشافها كانت لسائح ألمانى فى لا جوميرا وبريطانى فى مايوركا، وطبيب إيطالى فى تينيريفى.

الإعلان عن أول حالة اشتباه بفيروس كورونا بمقر الأمم المتحدة فى فيينا

أعلن مكتب الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية (فيينا ) اليوم الأربعاء، عن الاشتباه فى اصابة أحد الموظفين بالأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد، وأفاد بيان للمنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، نقلا عن إدارة الخدمة الطبية لمركز "فيينا الدولي " بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مخصص لمزيد من المراقبة والاختبارات ، كما يجري فحص أفراد أسرته ، والمقربين منه .

الأرصاد: غدا طقس دافئ وفرص سقوط الأمطار تنتهى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.

سوبر كورة: إصابة وليد سليمان فى تدريبات الأهلى قبل مباراة صن داونز

تعرض وليد سليمان لاعب فريق الأهلي لإصابة في الظهر إثر تدخل عنيف مع محمود وحيد خلال تدريبات الفريق.

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

تلقت إدارة النادي الأهلي تأكيدات من اتحاد الكرة باعتبار الفريق فائزاً في مواجهة الزمالك ببطولة الدوري العام بعد انسحاب الأخير وعدم تواجده في ستاد القاهرة في موعد اللقاء المُحدد، وأكد مسئولو الجبلاية للأهلي أن اللائحة ستطبق بعد التأكد أن الزمالك لم يتواجد في ملعب المباراة عن قصد وأن الظروف المناخية لم تمثل عائق أمام وصولهم وفقاً لتأكيدات الأمن المرافق للفريق الأبيض، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرارات يوم السبت المقبل.

البديل المثالى.. ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم محمد صلاح مقابل 150 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، لدائرة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى، مجددا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجوم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

اتحاد الكرة يحدد انطلاق الدور الثاني للدوري 9 مارس

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل ، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

كارتيرون يمنح إمام عاشور راحة من تدريبات اليوم بعد حادث الأمس

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمام عاشور لاعب وسط الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الحادث الذى تعرض له أمس، كما حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى.