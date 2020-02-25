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5 قتلى و90 مصابا بأحداث العنف فى العاصمة الهندية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:00 ص
5 قتلى و90 مصابا بأحداث العنف فى العاصمة الهندية احتجاجات
(رويترز)

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قال مسؤول كبير بأحد المستشفيات فى تصريحات لرويترز اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص على الأقل سقطوا قتلى وأصيب نحو 90 فى اشتباكات شهدتها العاصمة الهندية خلال احتجاجات على قانون جديد للجنسية.

وقال الدكتور راجيش كالرا المراقب الطبى بمستشفى جورو تيج بهادور عن الاشتباكات التى دارت أمس الاثنين "جاء البعض مصابا بأعيرة نارية".

ودارت الاشتباكات بين آلاف من المتظاهرين المؤيدين للقانون الجديد والمعارضين له. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لكنها وجدت صعوبة بالغة فى تفريق الحشود التى كانت تقذف بالحجارة.

 

وكان أحد أفراد الشرطة بين قتلى أحداث العنف التى نشبت قبيل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للعاصمة الهندية. ومن المقرر أن يعقد ترامب ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى محادثات اليوم الثلاثاء فى موقع يبعد بضعة كيلومترات عن مكان الاشتباكات.

 

ولا يزال التوتر محتدما فى أجزاء من المدينة اليوم الثلاثاء، وما زالت المدارس مغلقة فى بعض المناطق وسط تقارير إخبارية عن وقوع اشتباكات جديدة. وكانت خمس محطات مترو على الأقل بالمدينة مغلقة.

 

واشتباكات أمس الاثنين من أسوأ ما شهدته نيودلهى منذ بدء الاحتجاجات على قانون الجنسية فى أوائل ديسمبرل. والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذى ييسر حصول غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية.

 

وأثار هذا اتهامات لمودى وحزبه القومى الهندوسى بهاراتيا جاناتا بتقويض التقاليد العلمانية للهند. وينفى الحزب أى انحياز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد والتى تضم 180 مليون نسمة، لكن المناهضين للقانون يحتجون ويعتصمون فى أجزاء من نيودلهى منذ شهرين.

 


الهند

اشتباكات

نيهودلي

بهارايتا

جاناتا

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