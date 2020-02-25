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ولى عهد أبو ظبى ناعيا مبارك: قائد عربى عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:10 م
ولى عهد أبو ظبى ناعيا مبارك: قائد عربى عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب مبارك
كتب: أحمد جمعة

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نعى ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك واصفا إياه بالقائد العربى الذى عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب.

وأضاف ولى عهد أبو ظبى في تدوينة له عبر تويتر" مبارك صاحب موقف تاريخى فى حرب تحرير الكويت.. جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة."

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.
 
والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.
 
تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.
 
جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.
 
وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدان إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.
 

موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

سوزان مبارك

حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

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