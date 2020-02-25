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وقوع نخلة على طريق مصر أسوان الزراعى بسبب سوء الطقس للمرة الثانية وقطع أسلاك كهرباء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:19 م
وقوع نخلة على طريق مصر أسوان الزراعى بسبب سوء الطقس للمرة الثانية وقطع أسلاك كهرباء وقوع نخلة على طريق مصر أسوان الزراعى لشدة الرياح وقطع أسلاك كهرباء
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، استمرار تقلبات الطقس والرياح على الطرق المختلفة، مما أسفر عن اكتشاف وجود عطل بالإنارة على طريق مصر أسوان الزراعى، وذلك بعد وقوع نخلة على الطريق تسببت فى قطع الأسلاك بمنطقة قرية الحلة، وانتقل على الفور رجال الوحدة المحلية لقرية الحلة وتمت إعادة الإنارة بعد رفع النخلة وإصلاح الأسلاك مجدداً.

وفى هذا الصدد، يقول المهندس محمد سيد سليمان أنه بناءاً على التعليمات الصادرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن متابعة الطرق العامة وإصلاح الأعطال الطارئة بالإنارة بالطرق السريعة، قام الأمير أحمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلة وبرفقته المختصين بالوحدة المحلية، وذلك بناءاً على اتصال من غرفة الوحدة المحلية بالحلة بوجود عطل بالإنارة على طريق مصر أسوان الزراعى نتيجة وقوع نخلة على الطريق وتسبب فى قطع الأسلاك، وبالانتقال وإصلاح العطل المفاجئ ورفع النخلة من الطريق وتمت إعادة الإنارة مرة آخرى.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، أمس الاثنين، رياح شديدة وحالة من الطقس الغير مستقر، مما أسفر عن سقوط نخلة على الطريق الزراعى الغربى السريع بقرية النمسا التابعة لمدينة إسنا، مما أدى إلى قطع الطريق وقطع أسلاك الكهرباء، وتمكن رجال المدينة من السيطرة على الوضع ورفع النخلة من الطريق وفتحه بعد توقف الحركة المرورية حوالى ساعتين لحين رفع النخلة من الطرق، فيما أعلنت محافظة الأقصر عن رفع حالة الطوارئ تحسباً لأية أمطار أو سيول خلال الساعات المقبلة، حيث أن البداية كانت بتلقى المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بتوقف الحركة المرورية نتيجة سقوط نخلة على الطريق الزراعى الغربى السريع وقطع أسلاك الكهرباء، وعلى الفور كلف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة الإنتقال لرئيس القرية وعدد من المختصين بالوحدة المحلية وتم رفع النخلة من على الطريق، وتم استدعاء فنيين كهرباء النمسا لتصليح وتركيب الأسلاك المقطوعة.

وقوع نخلة على طريق مصر أسوان الزراعى لشدة الرياح وقطع أسلاك كهرباء (1)

وقوع نخلة على طريق مصر أسوان الزراعى لشدة الرياح وقطع أسلاك كهرباء

 

وقوع نخلة على طريق مصر أسوان الزراعى لشدة الرياح وقطع أسلاك كهرباء (2)

جانب من التعامل مع سقوط نخلة واعادة الكهرباء بطريق مصر أسوان الزراعى


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