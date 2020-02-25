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وفاه مواطن صعقا بالكهرباء أثناء توصيله دش فوق منزل بالقليوبية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:49 م
وفاه مواطن صعقا بالكهرباء أثناء توصيله دش فوق منزل بالقليوبية جثه - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقي مواطن مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال قيامه بتركيب "دش" فوق سطح المنزل بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية،  ونقل المتوفي للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من رئيس الوحدة المحلية بالدير بإصابة مواطن بالقرية يدعى "أحمد م ا"، 22 سنة، صعقًا بالكهرباء، خلال قيامه بتركيب "دش" فوق سطح المنزل، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى شبين القناطر، وكانت حالته غير مستقرة، وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.
 
وأشار محمد خيري رئيس مدينة وطوخ  أنه تم إبلاغ إدارة الكهرباء بطوخ لمعاينة العامود القريب من المنزل، ورفع تقرير لمحافظ القليوبية لبيان اذا أنه تسبب في صعق المتوفي من عدمه
 
صرح  المستشار محمد علام مدير نيابة شبين القناطر بدفن جثة سائق  ملقاة علي طريق "الشوبك - شبين القناطر" وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة،كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المجني عليه وسرعه ضبط الجناه المتسببين بالواقعةوتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية اخطارا من المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد إشارة من المستشفى بوصول م.ا.ا 19 سنة سائق توك توك جثة هامدة إثر ضربة بآلة حادة على الرأس.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب عمره 19 عاما ومهشم الرأس نتيجة ضربه بآلة حادة.

وتوصلت التحريات إلى أنه سائق توك توك وعثر على جثته بطريق الشوبك – شبين القناطر تحرر محضر بالواقعة وجار تحديد المتهمين وفحص علاقات المجنى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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