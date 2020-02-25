هيئة الإحصاء الكندية: انخفاض معدل الفقر فى البلاد إلى مستوى تاريخى

انخفض معدل الفقر في كندا إلى مستوى تاريخي وبلغ أقل مستوى له خلال ثلاث سنوات، إلا أن ملايين الكنديين لايزالون يعيشون تحت خط الفقر، وذلك وفقا لهيئة الإحصاء الكندية.

وأفادت الهيئة أن معدل الفقر الوطني انخفض إلى 8.7 % في عام 2018 مقارنة بـ 9.5 % في العام السابق، موضحة أنه لم يطرأ تغير يذكر على معدل فقر الأطفال حيث بلغ 8.2 %.

وأضافت إن 566 ألف طفل يعيشون في فقر مقارنة بمليون قبل ست سنوات، موضحة أن صيغتها الجديدة المقترحة لحساب الفقر ستزيد المعدل بمقدار 2.3 نقطة مئوية، وترفع عدد الكنديين الذين يعيشون في فقر من أقل من 3.2 مليون إلى ما يقرب من أربعة ملايين.

وسجلت مبيعات الجملة في كندا ارتفاعا بنسبة 0.9% في ديسمبر الماضي؛ لتبلغ قيمتها الإجمالية 63.9 مليار دولار، ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات الجملة بعد شهرين متتاليين من التراجع.

وارتفعت المبيعات في أربعة من القطاعات السبعة الرئيسية، وشكلت مبيعات قطاع السيارات وقطع غيارها قاطرة الارتفاع في القيمة الدولارية لمبيعات الجملة، إذ ارتفعت بنسبة 1.9% لتبلغ قيمتها الإجمالية 10.9 مليارات دولار.