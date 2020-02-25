سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نواب "تيار المستقبل" اللبنانى: لابد من سحب خطر فيروس كورونا من دائرة التسييس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:59 م
نواب "تيار المستقبل" اللبنانى: لابد من سحب خطر فيروس كورونا من دائرة التسييس رئيس لبنان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 دعت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبناني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى سحب خطر فيروس (كورونا) من دائرة التسييس في البلاد، وعدم جعل هذا الأمر "مسألة خلافية" حول جواز استقبال المسافرين من إيران أو من أي بلد انتشر فيه الوباء أو عدم استقبالهم، مشددة على وجوب إعطاء الأولوية لسلامة اللبنانيين.
وأكدت كتلة المستقبل النيابية - في ختام اجتماعها المنعقد مساء اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري- ضرورة إيلاء قضية فيروس (كورونا) أهمية قصوى تتناسب وحجم المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس، واتخاذ إجراءات صارمة تخلو من التهاون والاستخفاف، وتجنب السفر بالحدود القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس.
وأشارت إلى أن الحكومة يتعين عليها اتخاذ الخطوات التي تؤمن مقتضيات السلامة، سواء من خلال إجلاء اللبنانيين الذين يرغبون بالمغادرة والعودة إلى البلاد، وإخضاع العائدين عبر مطار بيروت للحجر الصحي الذي يعتمد في سائر البلدان، أو من خلال الحظر الإلزامي للسفر إلى البلدان المنكوبة.
وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية قبل أيام عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة في وحدة عزل طبية مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي. 
من ناحية أخرى، انتقد نواب تيار المستقبل ما وصفوه بـ "انضمام رئيس الحكومة حسان دياب إلى فريق تراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسئولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسئولية عن الدين العام للبنان منذ 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الإهدار في قطاع الكهرباء".
واعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن الحديث الذي نقل عن رئيس الحكومة حول البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والسياسات التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب الأهلية وسياسات المماطلة والتعطيل التي شهدها لبنان لسنوات عديدة.

تيار المستقبل

لبنان

سعد الحريري

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة