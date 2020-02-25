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نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:00 ص
نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو) تطوير الطرق بالمحافظات
كتب ـ رضا حبيشى

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بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، من أجل تحسين مستواها، بالاشتراك مع وزارتى النقل والتنمية المحلية، ويرصد الفيديو التالى كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة والمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى.

تفاصيل خطة تطوير كل الطرق الداخلية بالمحافظات

 37 مليار جنيه التكلفة المطلوبة

تشمل المرحلة الأولى 12 محافظة

(القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا)

أطوال 840 كم بتكلفة 2 مليار جنيه

الخطة تشمل التوسع فى إعادة تدوير طبقات الرصف

هدف الخطة عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث وسرعة إنجاز الأعمال 


الطرق الداخلية

تطوير الطرق الداخلية

تطوير الطرق الداخليه بالمحافظات

تطوير الطرق بالمحافظات

اليوم السابع بلس

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