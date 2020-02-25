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نقل "وحش هوليوود" إلى المستشفى بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسى..فيديو

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:45 م
نقل "وحش هوليوود" إلى المستشفى بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسى..فيديو المنتج السينمائى الأمريكى هارفى واينستين وفريق دفاعه
وكالات

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بعد أقل من 24 ساعة على إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسى ، تم نقل المنتج السينمائي الأمريكى، هارفى واينستين، إلى المستشفى بعد تعرضه لآلام فى الصدر .

وأدانت محكمة نيويورك، المنتج والمخرج السينمائى السابق، واينستين، أمس الاثنين، بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمى هالى فى عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

واقتيد واينستين، البالغ من العمر 67 عاما، عقب صدور الحكم،  إلى سجن ريكرز آيلاند في مدينة نيويورك، في سيارة إسعاف، والتي تحولت إلى مستشفى بلفيو في المدينة، بعد أن اشتكى المتهم من آلام في الصدر..
 
وقالت رئيسة فريق محامي واينستين، دونا روتونو، خلال محادثة بثتها قناة "فوكس نيوز"، إنه وقع تحويل موكلها إلى المستشفى لفحصه بسبب الخفقان (الإدراك غير الطبيعي لضربات القلب ويتميز بالوعي بانقباضات عضلة القلب في منطقة الصدر)، وارتفاع في ضغط الدم، مضيفة أنه "بخير".
 
وتحددت جلسة النطق بالحكم  على واينستين، الملقب بـ"وحش هوليوود"، فى 11 مارس المقبل، فيما تعهد محاميه بالاستئناف.
 
ونقل آرثر أيدالا، محامي واينستين عنه قوله بعد الإدانة: "أنا بريء، أنا بريء، كيف يمكن أن يحدث هذا في أمريكا؟".
 
في المقابل، كتبت الممثلة روز مكجاون التي اتهمت واينستين باغتصابها، عبر "تويتر": "اليوم يوم عظيم وخطوة كبيرة للأمام في سبيل تعافينا الجماعي".
 
وقال بيان لحركة مى تو : "عملت هيئة المحلفين من خلال مجموعة ضيقة وجائرة للغاية من القوانين التي تحكم مسألة الاعتداء الجنسي، ورغم أن هارفي واينستين لم يُدن بكل الاتهامات الموجهة إليه، فإنه بات لزاما عليه أن يواجه جرائمه".
 
ويواجه واينستين عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي. كما أدين بارتكاب جريمة اغتصاب من الدرجة الثالثة، متمثلة في إرغام الطرف الآخر على ممارسة الجنس، وهي تهمة تصل عقوبة السجن فيها إلى أربع سنوات.
 
وبرأت هيئة المحلفين المكونة من سبعة رجال وخمس نساء، واينستين، من أخطر الاتهامات، وهى الاعتداء الجنسى الوحشى والاغتصاب من الدرجة الأولى. والذي قد تصل عقوباتها إلى حد السجن مدى الحياة.

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