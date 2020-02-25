مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:08 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 5:51
ميعاد صلاة العشاء 7:08
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:27
توقيت صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:56
توقيت صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:19 م
ميعاد صلاة المغرب 47: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:04 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:48 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:54 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:03
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:25 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
ميعاد صلاة العشاء 7:35 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:26 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
توقيت صلاة العشاء 7:35 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:45
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:09 م
موعد صلاة المغرب 5:38
موعد صلاة العشاء 6:53 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:27 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:32 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:40
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:17 م
توقيت صلاة المغرب 5:45 م
مواقيت صلاة العشاء 7:01 م
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