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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة



موعد صلاه الفجر 5:00   ص

توقيت صلاة الظهر 12:08 ص

ميعاد صلاة العصر 3:24

موعد صلاة المغرب 5:51

ميعاد صلاة العشاء 7:08

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



موعد صلاة الفجر 5:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:27

توقيت صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 4:56

توقيت صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:19 م

ميعاد صلاة المغرب 47: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:04 م

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 4:48 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:13

توقيت صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م

 

مواقيت الصلاة فى أسوان



موعد صلاة الفجر 4:54 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03


 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:



ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

 

مكة



موعد صلاة الفجر 5:25 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

ميعاد صلاة العشاء 7:35 م

 

المدينة المنورة



موعد صلاة الفجر 5:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:25 م

توقيت صلاة العشاء 7:35 م

 

الرياض



موعد صلاة الفجر 4:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان



موعد صلاة الفجر 4:45

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:09 م

موعد صلاة المغرب 5:38

موعد صلاة العشاء 6:53 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى



موعد صلاة الفجر 5:27 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط



موعد صلاة الفجر 5:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:40

 

مواقيت الصلاة بالكويت



توقيت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:17 م

توقيت صلاة المغرب  5:45 م

مواقيت صلاة العشاء 7:01 م

 


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