مواطنة عن وفاة مبارك: "مات في أول رجب ودى أيام مباركة"

أسامة طلعت

"مبارك مات في أول رجب ودي أيام مباركة" هذا ما قالته إحدى المواطنات اللاتى وقفن أمام مقر مستشفى الجلاء، وتابعت: الوفاة جاءت بعد 72 ساعة من إعلان البراءة من قضية البورصة، وأضافت أنها كانت تتمنى أن يخرج الشعب بأكمله لتشيع الرئيس الراحل.