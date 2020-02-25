مواطنة عن وفاة مبارك: "مات في أول رجب ودى أيام مباركة"

"مبارك مات في أول رجب ودي أيام مباركة" هذا ما قالته إحدى المواطنات اللاتى وقفن أمام مقر مستشفى الجلاء، وتابعت: الوفاة جاءت بعد 72 ساعة من إعلان البراءة من قضية البورصة، وأضافت أنها كانت تتمنى أن يخرج الشعب بأكمله لتشيع الرئيس الراحل.
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"مبارك مات في أول رجب ودي أيام مباركة" هذا ما قالته إحدى المواطنات اللاتى وقفن أمام مقر مستشفى الجلاء، وتابعت: الوفاة جاءت بعد 72 ساعة من إعلان البراءة من قضية البورصة، وأضافت أنها كانت تتمنى أن يخرج الشعب بأكمله لتشيع الرئيس الراحل.
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