مقتل طالبتين ومدرس وإصابة آخرين فى سقوط صاروخ على مدرسة بإدلب

كتبت هند المغربي

رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان، استشهاد مدرس وطالبتين على خلفيه سقوط صاروخ محمل بالقنابل العنقودية استهدف إحدى مدارس مدينة إدلب بالإضافة لوقوع جرحى، كما أعلن المرصد عن وقوع معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لتركيا مما تسبب فى مقتل 7 عناصر من قوات النظام بالإضافة لمقتل 3 من الفصائل.

وكان المرصد أعلن في وقت سابق مقتل خمسة جنود أتراك جراء غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في كنصفرة بريف إدلب.

وأفاد المرصد الطائرات الحربية السورية نفذت ضربات جوي على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبى، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبى.