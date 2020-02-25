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مصادر: لا صحة لإغلاق بعض الطرق فى القاهرة غدًا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:03 م
مصادر: لا صحة لإغلاق بعض الطرق فى القاهرة غدًا صورة ارشيفية - غلق طريق
كتب – أحمد عبد الهادى

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نفت مصادر صحة ما تداول على السوشيال ميديا بشأن إغلاق بعض الطرق غداً، مؤكده أن حركة المرور تعمل بطريقة طبيعية، ولم تصدر أية تنويهات بشأن إغلاق طرق.
 
وتقام جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
 
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
 
وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.
 
ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها:"إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".
 
 
 

جنازة مبارك

الرئيس الأسبق مبارك

غلق الطرق

حركة المرور

غلق الطريق

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