سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدينة قليوب: المصنع المحترق تراخيصه سليمة وشكلنا لجنة لتقدير حجم الخسائر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:12 م
مدينة قليوب: المصنع المحترق تراخيصه سليمة وشكلنا لجنة لتقدير حجم الخسائر حماية مدنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حامد طلبة رئيس مدينة قليوب فى محافظة القليوبية، إن حريق مصنع ملابس قليوب، تم السيطرة عليه تماما دون أى خسائر بالأرواح، مشيرا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المصنع كافة تراخيصه سليمة، وأنه على مساحة تتعدى 1000مترا، وتم تشكيل لجنة من الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس مدينة قليوب لتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق ومعرفة ملابساته.

كانت قد كشفت المعاينة الأولية للمباحث الجنائية بقليوب، أن سبب حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، هو ماس كهربائي، كما أن نيران الحريق التهمت ماكينات خياطة على مساحة 200 مترا من مساحة المصنع الذى نشب به الحريق، وجارى حصر أثار الحريق، وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

انتقل فريق من النيابة العامة فى قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها لمكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى لمعاينة الحريق وملابساته، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية، وتشكيل لجنة من مسئولى مدينة قليوب لتقدير خسائر الناتجة عن الحريق وفحص تراخيصه.

كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع ملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية على مساحة أكثر من 1000 مترا .

على الفور، انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب على مساحة 1000 متراً، تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف، تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

انتقل فريق من النيابة العامة فى قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها لمكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى لمعاينة الحريق وملابساته، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية، وتشكيل لجنة من مسئولى مدينة قليوب، لتقدير خسائر الناتجة عن الحريق وفحص تراخيصه.


اخبار مصر

القليوبية

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة