مدينة قليوب: المصنع المحترق تراخيصه سليمة وشكلنا لجنة لتقدير حجم الخسائر

القليوبية نيفين طه

قال حامد طلبة رئيس مدينة قليوب فى محافظة القليوبية، إن حريق مصنع ملابس قليوب، تم السيطرة عليه تماما دون أى خسائر بالأرواح، مشيرا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المصنع كافة تراخيصه سليمة، وأنه على مساحة تتعدى 1000مترا، وتم تشكيل لجنة من الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس مدينة قليوب لتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق ومعرفة ملابساته.

كانت قد كشفت المعاينة الأولية للمباحث الجنائية بقليوب، أن سبب حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، هو ماس كهربائي، كما أن نيران الحريق التهمت ماكينات خياطة على مساحة 200 مترا من مساحة المصنع الذى نشب به الحريق، وجارى حصر أثار الحريق، وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

انتقل فريق من النيابة العامة فى قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها لمكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى لمعاينة الحريق وملابساته، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية، وتشكيل لجنة من مسئولى مدينة قليوب لتقدير خسائر الناتجة عن الحريق وفحص تراخيصه.

كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع ملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية على مساحة أكثر من 1000 مترا .

على الفور، انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب على مساحة 1000 متراً، تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف، تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

انتقل فريق من النيابة العامة فى قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها لمكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى لمعاينة الحريق وملابساته، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية، وتشكيل لجنة من مسئولى مدينة قليوب، لتقدير خسائر الناتجة عن الحريق وفحص تراخيصه.