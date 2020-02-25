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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:47 م
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محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:18 م
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة جولة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل وأحمد شعيب، رئيس حى ثانٍ الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بحى ثانٍ والتى تضمنت تفقد عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل من منطقة حسب الله وهدى شعراوى والحكر وآخر شارع الثلاثينى وذلك لتفقد الشوارع المختارة والمقترح تطويرها ورفع كفائتها ورصفها بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة بها والبالغ أجماليها 12 شارع باجمالى أطوال تتجاوز 6 كيلومترات وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ثلاثون مليون جنيهًا منها خمسة ملايين جنيه لأعمال صيانة الكهرباء.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن خطة الرصف تسهدف خلق محاور مرورية تبادلية بتلك المنطقة لتيسير الحركة المرورية بها والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.

وخلال الجولة بمنطقة هدى شعراوى قام محافظ الإسماعيلية، بتفقد أحد المخابز التي تنتج الخبز البلدى المدعم والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والوزن وجودة الرغيف، كما التقى محافظ الإسماعيلية بعدد كبير من المواطنين والأهالى وأستمع إلى مطالبهم والتى وعد بدراستها وبذل أقصى الجهود لتلبيتها، كما وافق على مطالب الأهالى بإزلة الإشغالات من شارع هدى شعرواى، والخاصة بأصحاب محلات قطع الغيار بشارع هدى شعراوى، بعد أن قام أصحاب المحلات بوضع قطع غيارات السيارات على حرم الطريق، ووصل الأمر إلى وضع أصحاب المحلات قطع الغيارات "النص" و"الربع" أمام المحالات، وهو ما يشكل حركة المرور بشكل كامل يوميًا، ووافق المحافظ على نقل تلك المحلات لمنطقة الورش بمدينة المستقبل، بعيدًا عن التجمع السكنى.

 

 
 
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (2)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة 

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (5)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة 

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (6)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة 

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (8)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة 

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (9)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة 

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (10)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة

محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة (12)
محافظ الإسماعيلية يقرر نقل محلات قطع الغيار بهدى شعراوى خارج المدينة 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اللواء شريف بشاره

محافظ الاسماعيليه

شارع هدى شعرواى

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