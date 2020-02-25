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مأساة شاب في الغربية مصاب بضمور في المخ ووالده يطالب بمعاش لعلاجه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:00 ص
مأساة شاب في الغربية مصاب بضمور في المخ ووالده يطالب بمعاش لعلاجه مأساة شاب في الغربية
الغربية محمد طارق

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مأساة حقيقية تعانى منها أسرة بأكملها منذ أكثر من 20 عام بقرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، وذلك بعدما أصيب نجلهم بعد ولادته بضمور فى المخ ليطرقوا جميع الأبواب باحثين عن علاج لإنقاذ حياتهم، قضوا كل هذه السنوات بين المستشفيات ولكن إرادة الله فوق كل شي، لم يستطيعوا علاجه بعدما أنفقوا كل ما لديهم من أموال، ولجأوا إلى استخراج معاش إعاقة له حتى يستطيعوا شراء الأدوية إلا أنهم لم يصدر لهم القرار حتى الآن بالرغم من كل تلك الظروف الصعبة التي يعيشون بها .

التقى " اليوم السابع " إبراهيم البنا البالغ من العمر 65 سنة ابن قرية شبرا ملس مركز زفتي، يعيش في منزل من الطوب اللبن " ايل للسقوط " تهاجمه الحشرات والثعابين في فصل الصيف، وتغرقه المياه طوال فصل الشتاء، لا يستطيع ترميمه نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها ومرض نجله، عاش حياته بأكملها موظف بسيط بشركة الغزل والنسيج والآن أصبح على المعاش الذى لا يستطيع من خلاله الإنفاق على العلاج الخاص به هو وزوجته .

وقال إبراهيم:"رزقني الله بثلاث ابناء تزوج اثنين والثالث معاق مصاب بضمور في المخ منذ الصغر، وأنفقت كل ما أملك حتى أستطيع علاجه ولكن إرادة الله فوق كل شي، فبعد مشوار كبير مع الأطباء استقرت حالته على تلك الوضع لا يستطيع استيعاب شي أو النطق أو الإدراك .

وأضاف أن نجله كان يتقاضى معاش قاموا باستخراجه عن طريق الشئون، وتم قطعة منذ أكثر من 5 سنوات بدون أي أسباب، ومنذ ذلك الوقت وهو يسعى إلى استرجاع المعاش إلا أن كل محاولاته انتهت بالفشل بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يعيشون بها هو وأسرته .

وأشار إلى أنه موظف على المعاش منذ خمسة سنوات وزوجته سيدة كبيرة في السن لا تستطيع الحركة وتحتاج علاج لأكثر من 300 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاجه الشهري وعلاج ابنه، والمعاش الخاص به لا يستطيع سد كل تلك الاحتياجات بالإضافة إلى تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب، موضحا أنه كان لديه مبلغ من المال قام بتجميعه بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة قام بانفاقها في زواج أولاده ولم يتبقى له شي سوى الديون .

وأضاف أنه منذ حوالي عام قام بالذهاب هو ونجله إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابعين لها لاستخراج معاش إعاقة أو تكافل وكرامة، وتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمعاش بأكملها وحتى الآن لم يتم استخراج المعاش به بالرغم من ظروفه الصحية .

وأوضح أنهم يعيشون في منزل ايل للسقوط مبني من الطوب اللبن منذ عشرات السنوات، ولكن لم يستطيع ترميمه نظرا لظروفهم الصعبة، مطالبا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بضرورة البت في المعاش وسرعة إنهاء الإجراءات التي تأخرت لسنوات، والنظر بعين الرحمة إلى تلك الشاب المريض .

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