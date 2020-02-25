كونتى يبدى تفاؤله من قدرة النظام الصحى الإيطالى على التصدى لانتشار فيروس كورونا

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عبر رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، عن تفاؤله من قدرة النظام الصحى فى بلاده على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال كونتى - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "نظامنا الصحى ممتاز وتدابيرنا الوقائية تتمتع بأقصى درجات الصرامة، ونثق فى أنه بموجب التدابير المجمعة من نظام صحى متميز ونهج سياسى يتبنى سياسة صحية ذات صرامة قصوى سنعزز من احتواء انتشار الفيروس."

تجدر الإشارة، إلى أن إيطاليا أصبحت أكبر بؤرة للفيروس فى أوروبا بعد أن سجلت أكثر من 280 حالة إصابة بالفيروس وسبع حالات وفاة، فضلا عن وضع بعض المناطق قيد الإغلاق خشية انتشار الفيروس.

وكان رئيس وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا أنجيلو بوريلى، قد أعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد " فى البلاد إلى 283 حالة، وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 212 إصابة فى إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة فى إقليم "فينيتو" و23 إصابة فى "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات فى كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين فى إقليم "توسكانا" وحالة إصابة واحدة فى صقلية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حالة الإصابة التى تم تسجيلها فى جزيرة صقلية تعد الأولى التى تظهر جنوب البلاد.

ولفتت إلى أنه من بين إجمالى عدد حالات الإصابة الـ283، لقى سبعة مصابون حتفهم ، فيما تعافى أحد المصابين من إصابته .

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، أعربعن تضامنه مع سكان مدن منطقة "لومباردي"، والتى وصفتها السلطات باسم "المنطقة الحمراء"، والتى يُحتمل أن يكون قد تفشى بها فيروس (كورونا) المستجد.. موجها شكره لقوى إنفاذ القانون والدفاع المدني.

وقال كونتى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء "إن الأمر يتعلق بمجتمعات محلية تخضع لتدابير تقييدية، موضحًا أن إجراءات الحجر الصحى تقتصر حتى الآن على 14 يوما.. معربًا عن أمله فى أن تكون فعالة فى احتواء الفيروس.