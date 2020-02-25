فيديو.. تجمع العشرات من محبى مبارك أمام مستشفى الجلاء

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل

تجمع عدد من محبى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الذى توفى صباح اليوم بمستشفى الجلاء العسكرى بمصر الجديدة، أمام البوابة الرئيسية للمستشفى.

وارتدى البعض تيشرتات عليها صور للرئيس الراحل، كما دخل عدد منهم في حالة بكاء، مؤكدين أنهم حضروا من عدة مناطق منها كفر المصيلحة مسقط رأس الرئيس بالمنوفية.

وشهدت مستشفى الجلاء العسكرى بمصر الجديدة هدوء تام، والذى شهد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك صباح اليوم الثلاثاء.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وكانت ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.





