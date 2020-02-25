غدا.. وزراء الصحة العرب يبحثون سبل التصدى لوباء فيروس كورونا

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يعقد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعا غدا الأربعاء فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يبحث مجلس وزراء الصحة العرب فى دورته الـ53، وباء فيروس كورونا الجديد فضلا عن عددا من المواضيع الصحية منها، موضوع إدارة الكوارث والطوارئ فى المجال الصحى وأهميتها فى ظل الاحداث السياسية المتتالية، والصحة فى جميع السياسات واستبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية لاجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب، ودعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسى سجل 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 409 حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية أمس بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشى الفيروس 68 حالة وفاة جديدة في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.

وقد أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقالت هاريس ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي بثت مساء اليوم الإثنين- إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.