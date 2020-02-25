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ضبط 3 أشخاص بأسيوط أثناء عرضهم 10 تماثيل فرعونية للبيع ..صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:29 م
ضبط 3 أشخاص بأسيوط أثناء عرضهم 10 تماثيل فرعونية للبيع ..صور
سوهاج محمود مقبول وهيثم البدرى

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تمكن ضباط مباحث السياحة والأثار بإشراف اللواء رضا العمدة مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية مديرية أمن أٍسيوط من بينهم شقيقين وبحوزتهم 10 تماثيل من الحجر الجيرى أثناء عرضها للبيع بمقابل مالى كبير وصل إلى 10 ملايين جنيه.

وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء رضا العمدة مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة مركز شرطة القوصية  بعرض بعض القطع الأثرية للبيع بذات الناحية مقابل مالية  كبيرة وتم الاتفاق معه من قبل ضباطمباحث السياحة والأثار برئاسة العميد أحمد رفعت مفتش مباحث الأثار على الالتقاء على إحدى الكافتيريات من أجل التفاوض على السعر .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الأثار بأسيوط برئاسة العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، والذين قاما بالتنكر على أنهم تجار والتقابل مع المتحرى عنه لإتمام صفقة البيع داخل إحدى الكافتيريات بدائرة قسم ثان أسيوط .

أسفرت الجهود عن ضبط سعيد .ي .م عامل مواليد 93 وشقيقه محمد . ي . م مواليد 84 ومحمد . ع . م مواليد 94 أثناء قيامهم الأول وبرفقته الأخرين بعرض عدد 10 تماثيل من الحجر الجيرى مختلفة الأحجام والأنواع والأشكال وتحمل رسومات وزخارف من الخلف مقابل مليون جنيه لكل تمثال.

تم التحفظ على المتهمين وعلى والقطع المضبوطة وبمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات وعملية الضبط، اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار مقابل مبالغ مالية كبيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة 1109 إدارى مركز القوصية  وتولت النيابة العامة التحقيق.

صور.. ضبط 3 أشخاص بأسيوط أثناء عرضهم 10 تماثيل فرعونية للبيع (2)

 


سوهاج

مباحث الاثار

مديرية امن اسيوط

اخبار مصرية

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