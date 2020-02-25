ضبط شقيقين بحوزتهما 7 ألاف قرص ترامادول بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث جمصة وضباط مكافحة المخدرات بالدقهليه، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، تخصصا فى الإتجار بالحبوب المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة جمصه مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهليه، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السريه بقيام شقيقين واخر أثناء قيامهم بترويج المواد المخدره في دائرة جمصه. والتنسيق بين ضباط مكافحة المخدرات وضباط مباحث مركز جمصة .

وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين، وبالكشف وفحصهم تبين ان الأول يدعي يسري.ع.م. 42 سنة _عاطل_ومقيم السنانيه _دمياط، وشقيقه احمد 34 سنة _عاطل ومقيم بذات العنوان، والمدعو كريم .ا.ا 30 سنة _عاطل حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة جمصه، و بتفتيشهم عثر بحوزتهما 7 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول ومطوه قرن غزال وسياره تستخدم فى التنقل والبيع.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وجارى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه مع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.