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ضبط شقيقين بحوزتهما 7 ألاف قرص ترامادول بالدقهلية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:37 م
ضبط شقيقين بحوزتهما 7 ألاف قرص ترامادول بالدقهلية ترامادول - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث جمصة وضباط مكافحة المخدرات بالدقهليه، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، تخصصا فى الإتجار بالحبوب المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة جمصه مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.
 
تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهليه، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السريه بقيام شقيقين واخر أثناء قيامهم بترويج المواد المخدره في دائرة جمصه. والتنسيق بين ضباط مكافحة المخدرات وضباط مباحث مركز جمصة .
 
وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين، وبالكشف وفحصهم تبين ان الأول يدعي يسري.ع.م. 42  سنة _عاطل_ومقيم السنانيه _دمياط، وشقيقه احمد 34 سنة _عاطل ومقيم بذات العنوان، والمدعو كريم .ا.ا 30 سنة _عاطل حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة جمصه، و بتفتيشهم عثر بحوزتهما 7 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول ومطوه قرن غزال وسياره تستخدم فى التنقل والبيع.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وجارى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه مع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
يذكر بأن لقى شاب بمدينة السنبلاوين  مصرعه متأثرا بالصعق الكهربائى حال قيام بالعمل داخل ورشة بطريق المعاهد، وقد وصل مستشفى السنبلاوين المركزى جثة هامدة، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام بوصول  شاب جثة هامدة  ادعاء بصعق كهربائي.
 
وعلى الفور انتقل الرائد اسلام صقر رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى وبالفحص تبين وفاة محمود خالد السيد، 16 سنة، إثر صعق كهربائي وحول إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة،  وبسؤال مرافقية انه أثناء عمل الشاب داخل أحد الورش تعرض للصعق الكهربائي من أحد الأسلاك بالورشة، ولم تتهم أسرة الشاب احد بالتسبب فى الحادث، وتم تحرير حضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

الدقهلية

أخبار الحوادث

ضبط ترامادول بالدقهلية

مركز جمصة

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