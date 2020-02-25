صور.. مأساة شاب مريض بسرطان المخ والفكين يناشد مسئولى الصحة ومحافظ سوهاج بإنقاذ حياته

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل صغير بمنطقة الغياتية بمحافظة سوهاج يعيش الشاب محمد فى عذاب يومى أثر الآلام التى تسكن جسده وتزداد يوما بعد الآخر، ولم يشعر به أحد فهو يعانى من سرطان فى المخ وورم آخر فى الوجه والفكين مما جعله لا يسمع من الأذن اليسرى ولا يرى أيضا إلا بعين واحدة بعد أن أثر الورم وتمادى حتى أصبحت حالته لا يرثى لها.

الشاب محمد عبد الجواد 25 سنة يتألم دون أن يشعر به أحد فهو حاصل على دبلوم صنايع عام 2010 واكتشف المرض وهو فى الصف الثانى الثانوى ومن وقتها بدأت رحلة العذاب مما جعله يقترض المال حتى وصلت ديونه أكثر من 10 آلاف جنيه للعلاج دون جدوى، وكل ما يملكه هو معاش تكافل وكرامة 450 جنيه فقط ويعيش حياة صعبة يتنقل بصحبة والده العجوز إلى معهد الأورام فى سوهاج حتى انتهى به المطاف إلى معهد الأورام بالقاهرة، ويحتاج إلى عملية جراحية يتعدى ثمنها 100 ألف جنيه عند الأطباء فى حين رفض الأطباء فى معهد الأورام إجراء الجراحة له خوفا من فشلها ولخطورتها حسب كلام الشاب.

الشاب المريض والذى يعانى يوميا أجرى قبل سنوات عمليتين جراحيتين فى الفك والمخ كما حصل على علاج الكيماوى 60 جلسة اشعاعى و11 كيماوى ولكن المرض انتشر بسرعة البرق حتى وصل إلى فقدان عين واحدة والسمع أيضا بأذن واحدة وما زال الشاب يعانى مناشدا مسئولي الصحة ومعهد الأورام ومحافظ سوهاج بإنقاذ حياته وعلاجه على نفقة الدولة حيث أغلقت جميع الأبواب أمامه.

انتقل "اليوم السابع" إلى منطقة الغياتية بمحافظة سوهاج والتقى الشاب المريض محمد عبد الجواد صابر 25 سنة حيث قال أنه توجه إلى معهد الأورام بسوهاج منذ فترة كبيرة وتم تحويله إلى معهد الأورام بالقاهرة لعدم وجود عمليات جراحية فى المخ وقتها كما قام بإجراء العمليتين ولكن المرض لم يتوقف حتى انتهى به الحال إلى عدم الرؤية والسمع وحاليا يعانى من ورم فى العصب السابع وتم إجراء عملية شفط مياه حول الطبلة وتركيب أنبوبة لحمايتها حيث أن الورم يضغط على العين اليمنى وكذلك الأذن .

ويضيف الشاب محمد أنه يضطر للسفر أسبوعيا بصحبة والده العجوز للتوجه غلى معهد الأورام ولكن يقوم باقتراض الأموال حيث وصلت ديونه إلى 10 آلاف جنيه بسبب السفر وإجراء الاشعات وكل ما يملكه 450 جنيه معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى أنه يعانى أيضا من الرشح فى الأنف والنزيف بسبب الورم ويتألم بصفة دائمة وغير متزن ولا يدرى ماذا يفعل وحالته تزداد سوءا يوما بعد الآخر مطالبا المسئولين بمعهد الأورام فى سوهاج والقاهرة ومسئولى الصحة ومحافظ سوهاج سرعة التدخل لإنقاذ حياته من الموت فهل يستجيب له المسئولين .

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