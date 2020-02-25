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صور.. "كوبرى مشاة معدني" لحماية أرواح طلبة المدرسة شرق الأقصر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:00 ص
صور.. "كوبرى مشاة معدني" لحماية أرواح طلبة المدرسة شرق الأقصر "كوبرى مشاة معدني"
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه تم تقديم دعم كبير لخدمة وحماية أرواح طلبة مدرسة نجع أبو الحمد للتعليم الأساسيبإنشاء كوبرى مشاة بدلاً من العبورعلى جذع نخلة، حيث تم خلال الساعات الماضية الانتهاء تماماً من إنشاء كوبرى معدنى على الترعة العالية بناحية نجع أبو الحمد بقرية منشية النوبة لعبور الطلاب والتلاميذ بالمدرسة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول برفقة بصرى النوبى يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، العمل فى هذا المشروع الهام لخدمة الطلبة بالمدرسة، حيث أنه كان قد قاد جولة مطلع العام الجارى لاختيار موقع إنشاء كوبري مشاة معدني على الترعة العالية لعبور الطلاب والتلاميذ بمدرسة نجع أبو الحمد للتعليم الأساسي، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لعام 2019 /2020، وبناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أنه تم الموقع للكوبرى بالتنسيق مع هندسة رى شرق الأقصر، حيث تم اختيار موقع إنشاء الكوبري ليكون معدني على الترعة العالية لعبور الطلاب والتلاميذ بمدرسة نجع ابو الحمد للتعليم الأساسي، وتم تسليم الموقع للمقاول المنفذ وقتها، وبدأت الأعمال في منتصف يناير الماضى وانتهت تماماً خلال الساعات الماضية ليعبر منه الطلاب رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وكان قد صرح محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يجرى استكمال أعمال تركيب وإنارة الطرق والأعمدة الكهربائية بمداخل ومخارج قرى المدينة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للمتابعة المستمرة بالمركز في إنارة أعمدة الكهرباء، ورفع كفاءة وتطوير الطرق للمواطنين والإهتمام بالنظافة والتجميل والحدائق والجزر، وذلك ضمن خطة المدينة لتركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف كهرباء و5 أكشاك محولات كهرباء.

 

كوبرى-مشاه-معدنى-لحماية-أرواح-طلبة-مدرسة-نجع-أبو-الحمد-للتعليم-الأساسي--(1)
 
كوبرى-مشاه-معدنى-لحماية-أرواح-طلبة-مدرسة-نجع-أبو-الحمد-للتعليم-الأساسي--(2)
 
كوبرى-مشاه-معدنى-لحماية-أرواح-طلبة-مدرسة-نجع-أبو-الحمد-للتعليم-الأساسي--(3)
كوبرى-مشاه-معدنى-لحماية-أرواح-طلبة-مدرسة-نجع-أبو-الحمد-للتعليم-الأساسي--(4)
 
كوبرى-مشاه-معدنى-لحماية-أرواح-طلبة-مدرسة-نجع-أبو-الحمد-للتعليم-الأساسي--(5)

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