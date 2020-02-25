سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ذبح الطيور وإلقاء المخلفات بميدان الشون فى المحلة ينذر بكارثة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:43 م
صور.. ذبح الطيور وإلقاء المخلفات بميدان الشون فى المحلة ينذر بكارثة
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد ميدان الشون أهم ميدان بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة بيئية يومي الثلاثاء والجمعة من كل إسبوع، بعد احتلال السيدات والباعة الجائلين للميدان بصورة عشوائية، لبيع الطيور بكافة أنواعها، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ويقومون بذبح الطيور فى حرم الطريق، والتخلص من الدماء والأحشاء والريش بإلقائها على الأرض وتركها ومغادرة المكان أمام أعين المسئولين بحي أول ثان المحلة، الذين لم يحركوا ساكنا لوضع حل لتلك الكارثة البيئية، ومنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام.

ورصد "اليوم السابع" احتلال السيدات القادمين من القرى المحيطة بمدينة المحلة لميدان الشون ووضع فروشات وأقفاص بها دواجن وبط ورومي وأوز وحمام، وبيعها للمواطنين، وذبح الطيور ووضعها فى حلل وجراكن بلاستيكية بداخلها ماء مغلى لتنظيف الطيور وإخراج الأحشاء وإلقائها على الأرض.

ذبح الطيور (1)

يقول محمد البشبيشي من سكان منطقة المنشية الجديدة، إن ميدان الشون هو الميدان الرئيسي لمدينة المحلة ويمر عليه الآلاف يوميا من أبناء المدينة والوافدين من المحافظات على أسواق المفروشات، مضيفا أنه يشهد كارثة بيئية يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع باحتلال السيدات وبائعي الطيور للميدان، ولم يقتصروا على ذلك بل يقوموا بذبحها وتنظيفها وإلقاء الدماء والريش والاحشاء فى الشارع بعد انتهاء السوق.

ذبح الطيور (2)

وأوضح أن الذبح العشوائي يمثل كارثة بيئية بسبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات وانتشار الامراض، مبينا أن الطيور التي تُباع لم يستدل على مصدرها وعما إذا كانت مصابة بأنفلوانزا الطيور من عدمه.

ذبح الطيور (3)

فيما استنكر  صلاح الشناوى تجاهل مسئولي حي ثان المحلة لتلك الكارثة وعدم رفع اصحاب الفروشات وبائعي الطيور من ميدان الشون احد أهم ميادين المحلة وتشويه صورة المدينة.

ذبح الطيور (10)

وناشد المواطنون الجهات التنفيذية بإلغاء هذه الأسواق العشوائية، والتى تسبب كارثة بيئية فى الشوارع، والتى تتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة، ومنعهم من احتلال الميادين الرئيسية وتشويه المظهر العام للمدينة.

 
ذبح الطيور (5)
 
ذبح الطيور (6)
 
ذبح الطيور (7)
 
ذبح الطيور (8)
 
ذبح الطيور (9)
 
ذبح الطيور (11)
 
ذبح الطيور (12)
 
ذبح الطيور (13)
 
ذبح الطيور (14)
 
ذبح الطيور (15)
 
ذبح الطيور (16)
 
ذبح الطيور (17)
 
ذبح الطيور (18)
 
ذبح الطيور (19)
 
ذبح الطيور (20)
 
ذبح الطيور (21)
 
ذبح الطيور (22)
 
ذبح الطيور (23)

خطورة ذبح الطيور

ذبح الطيور

الطيور

الاسواق العشوائيه

المحلة

خطوره الطيور الحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. ذبح الطيور خارج المجازر بالمنوفية.. والمواطنون: نعانى بسبب ضعف الرقابة

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 ص

"فراخ بطعم الموت".. تحذيرات كبرى من ذبح الطيور فى شوارع المحافظات.. الطب البيطرى: مخلفات الذبح محملة بالفيروسات وأصحاب المحلات يلقونها فى الصرف الصحى.. 8 آلاف مزرعة نصفها فقط مرخص بالشرقية.. صور

الأحد، 16 فبراير 2020 06:06 م

"بيطرى أسوان" يحذر من ذبح الطيور فى الشوارع ويؤكد ينشر الأمراض

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 ص

محلات ذبح الطيور بالقليوبية خارج نطاق المتابعة.. أهالى بنها: نمشى على دماء الدواجن والروائح الكريهة تملأ المكان ولا نستطيع فتح النوافذ والصرف دائم الأعطال.. والطب البيطرى: حملات مستمرة ونظمنا 1036ندوة (فيديو)

الأحد، 02 فبراير 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة