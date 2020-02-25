سيول وسط سيناء تتجاوز سد الروافعة بمسار وادى العريش ..صور

شمال سيناء - محمد حسين

تجاوزت السيول بوسط سيناء، سد الروافعة على مجرى وادى العريش وبدأت مسارها فى مجرى الوادى تجاه مدينة العريش .

وقال أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن السيول تركزت بمركز ومدينة الحسنة اليوم فى منطقة القصيمة والمنبطح وقرية الحمة بوادى الهشيم، ووادى عين الجديرات، ووادى الجايفة، ووادى المويلح ووادى الجرور ووادى المسيسب.

وأضاف أن المياه تجمعت أمام سد الروافعة، مما زاد من منسوب المياه، وتخطى السد فى اتجاه مدينة العريش، مشيرا أن الخسائر حتى الآن هى تعطل خط مياه العين، وقطع فى طرق القصيمة العريش، وطريق القصيمة الكنتلا، وطريق الحسنة القصيمة وسقوط طبانات الطرق.

وفى مركز نخل بوسط سيناء، قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الحياة عادت لطبيعتها فى مناطق مركز نخل بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول، مضيفا أنه جارى فتح طريق يربط وسط سيناء بمدينة العريش، وتم التغلب على أعطال فى شبكة الكهرباء، وغادرت الأسر التى تم إيوائها بمدرسة منطقة أبو صوان المدرسة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الأمطار توقف هطولها، ولاتزال مسارات الوديان تجرى بها المياه ولم يتم الإبلاغ بأى اضرار.

وقال إن غرفة عمليات مجلس مدينة نخل تتابع الموقف ويتواجد كل أعضاء جهاز تنفيذى مدينة نخل فى مواقع السيول للوقوف على احتياجات الأهالى بعد الانتهاء من توزيع الإعانات العاجلة.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تشهد عدد من التجمعات بمنطقة وسط سيناء سيول ضعيفة، نتيجة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التى هطلت على أجزاء كبيرة من مناطق وسط سيناء خلال الساعات الماضية.

وأوضح بيان المحافظة، أن السيول ضعيفة فى مناطق الكنتلا والتمد وصدر الحيطان وأبو صوان ووادى الحاج والتمد والحمة والمشبه، حيث نجحت الأعمال الصناعية والسدود التى تم إنشائها فى حجز مياه السيول، التى لم تؤثر على حركة المرور على الطرق الرئيسية فى المنطقة.

وأعلن اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة اى طارئ نتيجة الظروف الجوية .

واوضح بيان للشركة انه تم الدفع بالمعدات اللازمة للسيطرة على اى موقف قد يطرأ نتيجة الظروف الجوية التى تمر بها البلاد حاليا ، ورفع اى تجمعات من مياه الامطار بالتنسيق مع المختصين بقطاعى شمال و جنوب سيناء و غرفة العمليات و الطوارئ بالشركة و كذا غرفتى عمليات محافظتى شمال و جنوب سيناء.

ووجهت الشركة نداء للمواطنين بسرعة الابلاغ عن اى تجمعات من المياه لسرعة التعامل معها من خلال الأرقام التالية :

١٢٥ من اى تليفون ارضى او 01090018320 من اى محمول كما نتلقى شكاوى عبر تطبيق واتساب على رقم 01090018320

تجاوز السيول سد الروافعة بمسار وادى العريش

تجاوز السيول سد الروافعة بمسار وادى العريش

تجاوز السيول سد الروافعة بمسار وادى العريش

تجاوز السيول سد الروافعة بمسار وادى العريش