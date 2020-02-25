وشهدت الحكومة الائتلافية بقيادة ماتان رواك انقساما لأن موازنة عام 2020 تم رفضها من قبل أحزاب المعارضة والأحزاب الحكومية.

كان الرئيس قد قال فى 10 فبراير الجارى إن إجراء انتخابات جديدة هو الملاذ الأخير وطلب من الأحزاب التي لديها مقاعد في البرلمان التحرك سياسيا لتوفير حل جيد لهذا المأزق.