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دعاء أول رجب .. اعرف فضل الدعاء والطاعات فى رجب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:35 ص
دعاء أول رجب .. اعرف فضل الدعاء والطاعات فى رجب استطلاع هلال شهر رجب
كتب ــ على عبد الرحمن

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دعاء أول يوم من رجب .. شهر رجب من الأشهر الحرم، وفيه تستحب الطاعات والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وورد عن البنى صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت دخول شهر رجب: "اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يار أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهى ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقى فى "شعب الإيمان".

كما قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" انتهاز الفرصة بالعمل فى هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال:"ما حكم الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب؟ وهل يستجاب فيها الدعاء كما انتشر بين الناس؟، قائلة:" الأمر فى الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186]، والدعاء في أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" (1/ 264): [وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم".


أول رجب

دعاء أول رحب

شهر رجب

دعاء شهر رجب

دعاء ليلة رجب

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