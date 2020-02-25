توفيق أوضاع 252 كنسية ومبنى خدمى بالمنيا.. والمحافظ يشدد على تسريع الإجراءات

المنيا - ماهر أبو النور

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة ، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمبانى الخدمية، والتواصل مع مسئولى الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع ممثلى الكنائس والطوائف المسيحية، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومسئولى الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ أنه تم صدور 11 قرار من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 252 كنسية ومبنى خدمى بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس ، مؤكدا أن ذلك يأتى استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة فى ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

شدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمبانى وتطبيقا لأحكام القانون.

وطالب المحافظ، مسئولى الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلى الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطى فى إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.

ومن جانب أخر كلف اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا مدير إدارة المرأة والامومة والطفولة بالديوان العام للمحافظة ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعى ، لإجراء أبحاث ميدانية ، لرصد الوضع الراهن لعدد من الأسر بمراكز المحافظة ، والتى تم ضبط أبنائها ، ضمن من حاولوا اللجوء للهجرة غير الشرعية.

وشدد المحافظ على أخذ تعهدات من الأهالى ، بعدم تعريض اولادهم للخطر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لقانون الطفل.

كما وجه المحافظ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالوصول لتلك الأسر، ورصد الوضع الاقتصادى لها لمعرفة أمكانية توفير قروض من خلال برنامج مشروعك، لعمل مشاريع صغيرة تدر دخلا لها ويكون مورد مستدام للرزق لتلك الأسر .

كما وجه المحافظ كافة الجهات المعنية فى المحافظة بتبنى برامج ومبادرات للتوعية من خطورة الهجرة غير الشرعية ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، وكذلك مركز الإعلام ، للنزول إلى القرى وتوعية الأهالى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الأمنه، وسبل الهجرة الأمنه، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية من خلال إلحاق الشباب المتدرب للعمل فى السوق الرسمية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى معيشة الأسر المستهدفة، وهو ما ينعكس على إنعاش الاقتصاد المحلى، مع تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على دعم الشباب .



اجتماع محافظ المنيا مع ممثلى الكنائس



اجتماع محافظ المنيا مع ممثلى الكنائس



اجتماع محافظ المنيا مع ممثلى الكنائس