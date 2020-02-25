أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

أعلن صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فى بيان إعلامى صادر عن مديرية التربية والتعليم عن تصعيد 44 طالب من أسيوط للمشاركة فى التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى بالقاهرة.

جاء ذلك عقب الإعلان عن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة على المديرية وتصعيدهم للمشاركة فى التصفيات النهائية للمسابقة بالقاهرة.

وفى نفس السياق هنأ صلاح فتحى وكيل وزارة التربية، والتعليم بمحافظة أسيوط الطلاب الذين تم تصعيدهم متمنيا لهم تحقيق مراكز متقدمة فى التصفيات النهائية بالمسابقة.

وأكد وكيل الوزارة أن مشروع "تحدى القراءة العربية" هو عودة للكتاب المقروء الموثوق المعروف المصدر ،والمؤلف بالإضافة إلى توفير الكتب للجميع، مما يتيح القراءة للجميع، كما أنه يعمل على خلق جيل مثقف ،وقادر على بناء دعائم التقدم ،والحضارة بالوطن العربى أجمع.

وأضاف فتحى أن مشروع تحدى القراءة هو أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

وأوضح مراد غالى سيحة موجه عام المكتبات بأسيوط أن المسابقة شارك فيها 199طالب بمختلف المراحل الدراسية وبدأت الإختبارات يوم الأحد الماضى واستمرت على مدار ثلاثة أيام برئاسة المستشار الدكتور غازى أحمد البنوانى، مستشار وزير التربية والتعليم وعضوية كلا من " محمد احمد على مراد، و محمد عبد الفتاح ثابت،ومحمد عبد الحكيم حسنين" وأعلنت لجنة التحكيم عن تصعيد 44طالب من أسيوط للمشاركة فى التصفيات النهائية بالقاهرة على أن يتم استكمال المسابقة بالقاهرة من خلال المنافسة بين الطلاب

يذكر أن مشروع تحدى القراءة هو أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.















