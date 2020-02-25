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تاجر الكيف الأبيض بالعمرانية: اشتغلت فيه لتحقيق ثروة ويتعاطاه الأثرياء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:00 ص
تاجر الكيف الأبيض بالعمرانية: اشتغلت فيه لتحقيق ثروة ويتعاطاه الأثرياء مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترافات تاجر هيروين تم القبض عليه بالعمرانية، وبحوزته 570 جرام من المخدر، أنه حول مسكنه إلى مخزن للمخدر، تمهيدا لبيعه لعملائه، مضيفا أنه تخصص في الاتجار بالهيروين لتكوين ثروة، لكونه مرتفع الثمن، ولا يتعاطاه إلا الأثرياء.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المخدر لترويجه على عملائه بمنطقة العمرانية، والمناطق المجاورة لها، وأشار أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المخدر.


وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 2 أسطوانة من مخدر الهيروين و9 لفافات لذات المخدر وزنت حوالى 570 جرام، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.


بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

تجارة الهيروين

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