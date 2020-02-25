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تأجيل دعوى طليقة إبراهيم سعيد بـ117 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ24 مارس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:23 م
تأجيل دعوى طليقة إبراهيم سعيد بـ117 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ24 مارس إبراهيم سعيد
كتبت أسماء شلبي

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قررت محكمة الأسرة بالمعادى، تأجيل نظر دعوى ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوى مصروفات دراسية، التى طالبت فيها بإلزامه بسداد 117 ألف و450 جنيها، وذلك عن الأعوام الدراسية "2017-2018"، و"2018-2019"، "2019-2020"، لنجله أدم، وذلك لجلسة 24 مارس القادم.
 
كان أقام هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية لنجله أدم، مما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص، عن العام الأول بمبلغ 33200، وعن العام الثانى بمبلغ 41500، وعن العام الثالث بمبلغ 42750.
 
كانت المدعية قد قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع عن دفعها، مما دفعها لإقامة الدعوى القضائية.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه آيًا كانت حالته المالية، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح.
 
وتضمن المستندات المطلوبة لنظر دعوى المصروفات المدرسية، شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج من "مفردات مرتب وتحريات الدخل، بالإضافة إلى حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد، شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها، ومستند يفيد بقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به".
 
كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
 
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
 
 

 


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