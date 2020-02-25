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بطريرك الكاثوليك ينعى مبارك ويقدم التعازى لأسرته

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:30 م
بطريرك الكاثوليك ينعى مبارك ويقدم التعازى لأسرته الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك
سارة علام

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نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الرئيس الراحل حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق. 

 

وجاء بيان الكنيسة: "تنعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والتى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم بخالص العزاء لكل مؤسسات الدولة".

 

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر الثلاثاء بعد سنوات مع المرض ، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.

 

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

 

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950 ، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية ، ثم قائدًا للقوات الجوية عام  1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

 

 


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