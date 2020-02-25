بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات العاملين فى المحلة لرفع مستوى منظومة العمل

الغربية - عادل ضرة

أصدر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، عدداً من القرارات الخاصة بتكليف ونقل مجموعه من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة للعمل داخل الإدارات المختلفة بالديوان العام والوحدات القرويه بقرى المركز.

حيث تضمنت قرارات رئيس المدينة ، نقل محمد أحمد عبدالطيف- كبير أخصائين بدرجة مديرعام مدير الإدارة المالية بالوحدة للعمل بإدارة بناء وتنمية القرية وتكليف السعيد المحمدى موسى الصياد بالدرجة الأولى تنمية إدارية بالقيام بعمل مدير إدارة الرقابة والمتابعة ، كما تم تكليف أمانى محمد عبدالفتاح بالدرجة الثانية تنمية إدارية سكرتير الوحدة المحلية لقرية شبرابابل بتيسير أعمال رئيس الوحدة لحين تكليف رئيسا لها وشملت القرارات تكليف جمال صادق منصور العربى بالدرجة الأولى الفنية من التفتيش المالى والإدارى للعمل مديرا للشباك الواحد، على أن يضم معه عضو قانونى وعضو من مركز المعلومات وعضو من الإدارة الهندسية "محمد فهمى العربى" .

وتكليف مسعد على الدين شعيرة بالدرجة الأولى التخصصية مدير لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، وتكليف إيمان محمد حسن البقرى بالدرجة الثالثة الهندسية للعمل وكيلا لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .

كما تم تكليف محمد إبراهيم زكى عرفة بالدرجة الأولى الفنية بمكتب الأمن بالديوان العام للعمل بحى أول المحلة الكبرى، وتم نقل شوقى محمد السقا بالدرجة الأولى الفنية من الشباك الواحد إلى بناء وتنمية القرية.

كما تضمن بيان رئيس المدينة بتكليف عدد من الموطفين العاملين بالوحدات المحليه القروية للعمل بالقسم الهندسى بالوحدات المحليه لقرى المركز، وتم تكليف كل من - محمود عبد الحليم سيد أحمد، جميل عبدربه النجار ، لطفى على عبدربه ، عبد القادر عبد السلام غازى من الوحده المحلية لقرية نمره البصل إلى العمل بالوحدة المحلية بالمعتمدية .

وتكليف عادل البسطويسى أبوحليمه من الوحدة المحلية لقرية نمرة البصل إلى العمل بالوحدة المحلية بالبنوان، وتكليف عرفه سعد الدين شهاوى ، محمد عبد المجيد الكرورى، محمد محمود ابراهيم جاب الله من الوحدة المحلية لقرية المعتمدية إلى العمل بالوحدة المحلية بنمرة البصل .

وتكليف محمد بشرى شعيب، إبراهيم عبد الستار عطا، أحمد مصطفى بيومى من الوحدة المحلية لقرية الشهيدى إلى العمل بالوحدة المحلية بالبنوان .

وتكليف أبو النصر عبد المنعم إبراهيم، عماد حمدى متولى، من الوحده المحلية بالبنوان إلى العمل بالوحدة المحلية بالشهيدى. كما يكلف عبد الهادى موسى على، محمود عبد الحميد محمود وأشرف عبد الجواد دنيا ، أحمد محمد البسطويسى من الوحدة المحلية بدمرو إلى العمل بالوحدة المحلية بالشهيدى .

وتكليف السعودى كمال محمد ، إبراهيم السيد محمد عبد الرحمن ، حمزة فضل عباس، هانى يوسف إبراهيم من الوحدة المحلية بالشهيدى إلى العمل بالوحدة المحلية بدمرو .

كما يكلف أيمن عبد العزيز محمد ، المرسى أبو اليزيد المرسى من الوحدة المحلية بسامول إلى العمل بالوحدة المحلية بدمرو، وعبد الوهاب عبد الغفار الفقى من الوحدة المحلية ببشبيش إلى العمل بالوحدة المحلية بدمرو، ومصباح السيد مصباح من الوحدة المحلية بدمرو إلى العمل بالوحدة المحلية ببشبيش، ومحمد موسى العزب من الوحدة المحلية بالبنوان إلى العمل بالوحدة المحلية بدمرو .

وتكليف عبد المنعم سيد احمد، أحمد عبد الحافظ العامرى ، عبد الله حسن الدسوقى ، إبراهيم عبد الرحمن المنتصر ، فتح الله حسب الله الشناوى العزب من الوحدة المحلية بميت الليث هاشم الى العمل بالوحدة المحلية بمحلة حسن، وعلاء عيسى عبد الهادى ، عبد الله عبد الكريم ابراهيم ، حامد شحاته حامد ، عبد الله المحمدى ، طارق بدير عوض ، حسين نبيه السيد من الوحدة المحلية بمحلة حسن إلى العمل بالوحدة المحلية بميت الليث هاشم .

ويكلف السيد لبيب بدير عبد الباسط عبد المعطى على من الوحدة المحلية بدمر إلى العمل بالوحدة المحلية بسامول، وياسر حسب الله عبد العزيز من الوحدة المحلية بمحلة حسن إلى العمل بالوحدة المحلية بسامول.

كما يكلف طلعت أحمد غنيم ، محى عطيه العادلى ، عزت رفيق الجزار، ناجح على بدوى من الوحدة المحلية بالجابرية إلى العمل بالوحدة المحلية بالعامرية، وحسان اسماعيل المنسى، فكرى عبد الرؤوف ابومايله، ماهر ابراهيم عبد العال، السعيد ابراهيم شرف، وليد محمد عبد الله جرج من الوحدة المحلية بالعامرية الى العمل بالوحدة المحلية بالجابرية.

وتكليف مصباح أبو اليزيد ريحان،عبد الجواد عبد البارى، تامر نجاح جميل ،عبد الله الأحمدى البجيرى، عصام محمد الحنوتى ،السعيد بدير بطيشه من الوحدة المحلية بصفط تراب إلى العمل بالوحدة المحلية بالهياتم. وحسام صديق الاشعل ، مجدى محمد ابوالنصر من الوحدة المحلية بصفط تراب إلى العمل بالوحدة المحلية ببلقينا، وعبد المنعم الرفاعى شرف الدين ، هانى أحمد البرلسى أبو اليزيد إبراهيم شتات، فتوح عبد السلام فيشار، محمد صلاح ذكى من الوحدة المحلية بالهياتم الى العمل بالوحدة المحلية بصفط تراب.

كما تضمن البيان تكليف حامد مجدى حامد "سائق لودر" من الجراج المركزى للعمل بحى أول المحلة، وعمرو شعبان إبراهيم " سائق" من الجراج المركزى للعمل بحى ثان المحلة،ومحمد سمير محمد "سائق لودر" من حى أول المحلة للعمل بالجراج المركزى .وعلى عبد الحميد الجندى " سائق" من حى ثان المحلة للعمل بالجراج المركزى

وأكد رئيس المدينة،أن تلك القرارات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين بمركز ومدينة المحلة، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.