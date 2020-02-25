المعارضة القطرية: عامل نيبالى يكشف تعرُّضه للاستعباد بمشاريع مونديال الدوحة

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن "بيد ماجوتي" العامل النيبالي المشارك في مشاريع إنشاءات ملاعب كأس العالم بقطر 2022، كشف لموقع FREEDOM UNITED المتخصص بمكافحة العبودية في العالم، عن تعرُّضه للعمل القسرى هناك، والظروف الصعبة التى يواجهها العمال الوافدون فى قطر، حيث كان "بيد ماجوتي"، اضطر للسفر إلى قطر للعمل بسبب الظروف المعيشية الاقتصادية الصعبة، مما اضطره لقبول الوظيفة بعدما تلقى وعداً بالحصول على وظيفة وأجر جيد.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن العامل النيبالي، أكد أن أكثر من 90% من القوى العاملة فى قطر من العمال المهاجرين، والذين يأتون تحت نظام الكفالة، حيث يتركهم سخرة لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أوضح "ماجوتي"، أن العمال الوافدين يُجبَرون على العمل في درجات حرارة شديدة دون راحة أو احتياطات السلامة، كما يتم حجب أجور العمال، وحرمانهم من تأشيرات الخروج، وإيواؤهم في أماكن غير آمنة وقذرة.

واختتم العامل النيبالى بأن تكثيف عمليات الإنشاءات للمونديال، سيجعل المزيد من العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستعباد أكثر من أى وقت مضى.

وفى وقت سابق أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن انتشار فيروس "كورونا" فى إيران أصبح أمرًا واقعًا، ورغم القرارات الحاسمة التي اتخذتها جميع الدول للحفاظ على مواطنيها، إلا أن النظام القطري يضع مصلحة طهران فوق مصلحة الشعب نفسه، حيث قررت الخطوط الجوية القطرية إخضاع الركاب القادمين من إيران لحجر صحي لمدة 14 يومًا، والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة، وذلك بدلًا من منع السفر من وإلى إيران، ورغم أهمية وجود حجر صحي للمواطنين القطريين، وتكلفته المرتفعة إلا أن النظام القطري فضَّل أن تكون الأولوية للإيرانيين.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الكويت أعلنت اكتشاف 3 حالات قادمة من إيران حاملين للفيروس الخطير، وكذلك وفاة مواطن أمريكى أثناء وجوده فى طهران، وقيام معظم دول العالم بوقف الرحلات من وإلى إيران حتى حلفاء طهران فى تركيا أغلقوا الحدود خوفًا على شعوبهم.