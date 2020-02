المذيعة الأمريكية كريستيان أمانبور تنشر صورتها مع مبارك فى آخر مقابلة معه

نشرت مذيعة سى إن إن الأمريكية كريستيان أمانبور صورتها مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى تغريدة لها قبل قليل ضمن سلسلة من التغريدات على حسابها على تويتر قبل قليل.

وقالت أمانبور، التى تعتبر من أبرز الإعلاميات الأمريكيات وعلى مستوى العالم، إنا اعتادت إجراء مقابلات مع الرئيس مبارك فى أوجه، عندما كان يعتبر حليفا قويا للولايات المتحدة وإسرائيل. لكن فى عام 2011 قال لى إنه يشعر بالخيانة من الولايات المتحدة بسبب ما رأى أنه غياب دعمها"..

It so happens I was the last journalist to interview Egyptian President Hosni Mubarak while he was still in power.



My producer @khinman snapped this picture for posterity, as we found him almost alone in the presidential palace, trying to figure out a response to the protests. pic.twitter.com/P2zfOW9f0T