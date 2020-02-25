المذيعة الأمريكية كريستيان أمانبور تنشر صورتها مع مبارك فى آخر مقابلة معه

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت مذيعة سى إن إن الأمريكية كريستيان أمانبور صورتها مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى تغريدة لها قبل قليل ضمن سلسلة من التغريدات على حسابها على تويتر قبل قليل.

وقالت أمانبور، التى تعتبر من أبرز الإعلاميات الأمريكيات وعلى مستوى العالم، إنا اعتادت إجراء مقابلات مع الرئيس مبارك فى أوجه، عندما كان يعتبر حليفا قويا للولايات المتحدة وإسرائيل. لكن فى عام 2011 قال لى إنه يشعر بالخيانة من الولايات المتحدة بسبب ما رأى أنه غياب دعمها"..

It so happens I was the last journalist to interview Egyptian President Hosni Mubarak while he was still in power.



My producer @khinman snapped this picture for posterity, as we found him almost alone in the presidential palace, trying to figure out a response to the protests. pic.twitter.com/P2zfOW9f0T — Christiane Amanpour (@camanpour) February 25, 2020

ونشرت أمانبور مقطع فيديو من لقائها الأخير مع مبارك قبل قراره بالتنحى، وقالت إن الرئيس الأسبق أخبرها فى هذا الوقت إنه كان يستمع إلى الشارع وبعد 30 عاما فى الحكم، قد اكتفى وأكد أنه سيتنحى وإن لم يكن على الفور.

وفى التغريدة الثالثة كتبت أمانبور تقول إنه تصادف أيضا أنها كانت آخر صحفية تجرى مقابلة مع الرئيس المصرى حسنى مبارك أثناء وجوده فى الحكم.. والتقطت المعدة الصورة للأجيال القادمة، حيث وجدناه وحيدا تقريبا فى القصر الرئاسى يحاول أن يجد ردا على الاحتجاجات.

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر الثلاثاء بعد سنوات مع المرض، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.

وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدان إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.