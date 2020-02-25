الطقس السيئ يؤجل مباريات دورى كرة القدم النسائية بين طالبات القليوبية

القليوبية ــ إبراهيم سالم

تسببت حالة الطقس السيئ التى ضربت العديد من المحافظات أمس الإثنين، ومن بينها القليوبية، من لعب إحدى المباريات اليوم الثلاثاء، بدورى كرة القدم النسائية، الذى أطلقته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث أعلنت المحافظة أن اليوم أجازة رسمية للطلاب نتيجة موجة الطقس التى ضربت المحافظة مساء أمس ونتج عنها انتشار تراكامت مياه الأمطار بالشوارع.

وكانت قد انطلقت، صباح أمس الاثنين، فعاليات بطولة محافظة القليوبية لكرة القدم النسائية، التى ينظمها توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل المديرية وتحت إشراف حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية، بين إدارتى العبور والخانكة.

وفى هذا السياق، أكدت حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بمديرة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يشارك فى البطولة 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية، يمثلون 12 إدارة تعليمية، يتنافسون استعداداً للتصفيات النهائية التى ستقام على ملعب الصالة المغطاة بستاد بنها بحضور قيادات المحافظة والقيادات التعليمية وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت "الشحات" لـ "اليوم السابع"، أنه تم تدشين التصفيات الأولى بين مدارس كل إدارة، من أجل انتقاء أفضل اللاعبات بالبطولة، على أن تكون كل إدارة تعليمية بالمحافظة فريقا خاصا بها من مجموعة مدارس، موضحة أنه انطلقت تلك التصفيات بين المدارس فى نهاية شهر نوفمبر للعام الماضى حتى منتصف ديسمبر من نفس العام.

وتابعت، أن كل إدارة تعليمية كونت فريقا من الطالبات بالمدارس التابعة لها، على أن يمثل هذا الفريق الإدارة التعليمية فى البطولة، مشيرة إلى أن البطولة حازت على مجموعة من الرعاة بكل إدارة قدموا خلالها التيشرتات الموحدة للطالبات، إلى جانب تكريم الفرق الأبطال الثلاث الأوائل والمركز الأول يحصل على كأس المحافظ، كما يتم تكريم الثانى والثالت بالميداليات إلى جانب شهادات تقدير.

وأوضحت، أن البطولة تأتى فى إطار توجه وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، وبداية انتشار اللعبة ودخولها مرحلة التفوق الرياضي، كما وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع اتحاد كرة القدم النسائية، وبداية دخول اللعبة مرحلة التفوق الرياضي، وحاليا حرصت المحافظة على أن تكون الأولى فى التمهيد لهذه البطولة الكبيرة.