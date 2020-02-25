الصليب الأحمر يدعو أطراف النزاع فى إدلب بالسماح للمدنيين بالعبور الأمن

كتبت هند المغربي

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع فى مدينه إدلب السورية، اليوم الثلاثاء، إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن، وسط الهجمات والمعارك التى تشهدها المدينة منذ أيام، وأكدت اللجنه بأن المستشفيات والأسواق والمدارس محمية بموجب القانون الدولى، وفق ماذكرته شبكه سكاى نيوز .

وقالت المتحدثة باسم اللجنة روث هيذرنجتون، خلال مؤتمر فى جنيف: "نحث كل الأطراف على السماح للمدنيين بالتنقل بأمان سواء فى مناطق تسيطر عليها تلك الأطراف أو عبر الخطوط الأمامية".

وأضافت: "ندعو كل الأطراف على السماح بتحرك (فرق الصليب الأحمر) وتقديم ضمانات أمنية حتى يتسنى لنا الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الناس على جانبي الخطوط الأمامية".

وتابعت: تعذر الحصول على الرعاية الطبية والإمدادات الضرورية في منطقة إدلب يخلق أوضاعا تهدد الحياة، أدت بالفعل إلى حالات وفاة كان من الممكن تجنب حدوثها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد اليوم، استشهاد مدرس وطالبتين على خلفيه سقوط صاروخ محمل بالقنابل العنقودية استهدف إحدى مدارس مدينة إدلب بالإضافة لوقوع جرحى، كما أعلن المرصد عن وقوع معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لتركيا مما تسبب فى مقتل 7 عناصر من قوات النظام بالإضافة لمقتل 3 من الفصائل.

أعلن المرصد فى وقت سابق مقتل خمسة جنود أتراك جراء غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة فى كنصفرة بريف إدلب.