السعودية: مواطنينا المصابين بكورونا سيعالجون بالبحرين

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المواطنات السعوديات المصابات بفيروس (كورونا) سيبقين فى البحرين لحين شفائهن، وأضافت الوزارة - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنها تنسق مع الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا المستجد، وسجّلت مملكة البحرين اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها 8 حالات.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت منذ قليل، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، عن طريق دبى عبر مطار البحرين الدولى، حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة، واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم فى القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التى أكدت اصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها فى المملكة 8 حالات.

و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء البحرينية، أوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدنى بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة، بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية ، وعزلهم لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هى لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة)، وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبى المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.