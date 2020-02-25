الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة النظام لـ 4 جمعيات أهلية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية برئاسة أمانى النادرى وكيل الوزارة، بتعديل لائحة النظام الأساسى لـ 4 جمعيات أهلية، جاء فى قرار التضامن تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لرعاية العاملين فى مجال التكييف وأسرهم بطنطا أول، لتعديل قيمة الاشتراك السنوى من ألف جنيه ليصبح 500جنيه.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية محبى الخير للأعمال الخيرية بكفر الزيات بتعديل عنوان مقر الجمعية من شارع ابراهيم واصل الشهير بالدرديرى إلى شارع المستشفى القديمة أمام معرض البركة بكفر الزيات.

كما تم تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الحق الوكيل الخيرية الاجتماعية بالدلجمون بكفر الزيات بإضافة ميدان الخدمات الصحية والعلاجية وإضافة نشاط رحلات ترفيهيه وقوافل طبية.

وتعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الإسراء الخيرية بالمحلة ثان إلى تعديل نطاق عمل الجمعية من نطاق المحافظة إلى نطاق الجمهورية، وعلى إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

من ناحيه اخرى نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم" فرع توثيق أبو صير المطور"، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا، قسم شرطة سمنود، فى محافظة الغربية، ويكون من اختصاصه الحدود الإدارية للوحدة المحلية لقرية أبو صير، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، وتكون أيام العمل بهذا الفرع يومان فقط، هما السبت والأحد من كل أسبوع.

كما نشرت الجريدة، قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية من المقر الحالى، بمجمع المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد، إلى المقر الجديد بمنطقة الحرفى بحى ثالث الشيخ زايد، فى محافظة الإسماعيلية.



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية



قرار الجريدة الرسمية