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البحرين تعلن ارتفاع المصابين بفيروس كوورنا إلى 23 حالة قادمة من إيران

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:06 م
البحرين تعلن ارتفاع المصابين بفيروس كوورنا إلى 23 حالة قادمة من إيران كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة. 
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.
وأوضحت أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الـ6 الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز صحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الـ6 لمواطنين بحرينيين 4 رجال وامرأتين قادمون، مؤكدةً أن كافة الحالات الجديدة والسابقة يخضعون لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ونوهت أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شئون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

البحرين

كورونا

مطار البحرين الدولي

ايران

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