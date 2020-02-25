الإحصاء: 6.3% زيادة فى كمية الإنتاج السمكى عام 2018

كتب : مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2018 ومن أهم المؤشرات مايلى:

بلغ إجمالي كمية الإنتاج السمكى 1.9مليون طن عام 2018 مقابل1.8مليون طـن عام 2017 بنسبة زيـادة قـدرها 6.3%، وقد احتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنتاج فقد بلغت نسبته80.1 % يليه الإنتـاج بالبحيرات بنسبة 10.1% ثم الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 5٫4% فالمياه العذبة بنسبة 3.8% وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.6% من اجمالى الإنتاج السمكى.

كما بلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1.6مليون طن عام 2018 مقابل 1.4مليون طن عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 7.5% عن العام السابق ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتاج السمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان...) بنســبة 97.9% يليها الأصنـاف الأخرى بنسـبة 0.9% والقشريات ( جمبرى، كابوريا) بنسبة 0.7% يلاها الرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0.3% ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0.2% من إجمالى الإنتاج السمكى.

وتبنت الدولة خطة طموحة بعد ثورة 30 يونيو، من أجل التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي العملاقة، وعلى رأسها مشروع "بركة غليون" بمحافظة كفر الشيخ، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المشروع فى 18 نوفمبر 2017، ليصبح الأول من نوعه بالمنطقة كمدينة سمكية متكاملة، وتشمل مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان، تضم 1359 حوضاً للأسماك والجمبرى، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فداناً تضم مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طناً يوميا، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طناً يوميا، ومصنع لعبوات الفوم بطاقة إنتاجية 1200 عبوة يوميا.



